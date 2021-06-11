Пропавший без вести 3-летний Мухаммед Забитов: за информацию дают Porshe Cayenne

Мухаммед Забитов. Фото: "Лиза Алерт"

В Дагестане уже месяц продолжаются поиски маленького мальчика. 3-летний Мухаммед Забитов из поселка Аэродром Хасавюртовского района потерялся еще 8 мая во время прогулки. На поиски ребенка бросились все: от правоохранительных органов до активистов и мирных жителей. Что известно о пропавшем дагестанце по состоянию на 11 июня - в материале "КП-Ставрополь".

Ориентировка на Мухаммеда Забитова. Фото: "Лиза Алерт"

На поиски малыша съехались люди не только со всего Кавказа, но из разных уголков России. "Лиза Алерт" сообщает, что к операции присоединились в том числе столичные волонтеры. Только за несколько дней поисковики выполнили более 300 задач, но все без толку. Из-за безрезультативности работ оперативный штаб был свернут на десятый день. На третий день с момента пропажи Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поиски продолжаются до сих пор.

Поиски Мухаммеда Забитова. Фото: "Лиза Алерт"

Общественность Дагестана не теряет надежду найти Мухаммеда Забитова живым и невредим. Для установления местонахождения ребенка нужны свидетельства людей, которые последними видели его. Простимулировать земляков решил местный блогер Дибир "Борода" - за информацию, которая поможет в раскрытии дела, он обещает отдать новенький Porsche Cayenne.

- Мы надеемся, что он жив. Я был в той местности. Не мог ребенок просто взять и исчезнуть. Столько людей искало, и не мог он просто исчезнуть с прилегающей территории. Я думаю, что ребенка украли, - сказал в видеообращении Дибир.

По словам блогера, семья живет небогато. В свой первый визит в доме нечего было есть - одна быстрорастворимая еда. В последний день Рамадана Забитовым собрали 61 тысячу рублей на личные нужды, но деньги быстро потратили.