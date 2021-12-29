Нашел "Сайгу" в лесу: в деле о нападении вооруженного врача на жену-медсестру добавилась еще одна статья

Андрей М.

В уголовное дело, которое завели против 36-летнего врача-реаниматолога Андрея М. за нападение на жену-медсестру Людмилу М. в Петровской районной больнице, добавили еще одну статью. Следователи выяснили, откуда у медика огнестрельное оружие.

Андрей и Людмила М.

Инцидент случился в полдень 28 декабря 2021 года. Доктор пришел во внеурочное время на работу изрядно пьяным, чтобы разобраться с супругой. У мужчины были подозрения, что она ему изменяет с другим врачом. Для уверенности он взял с собой "Сайгу", которую пронес под курткой.

Андрей встретил женщину в коридоре, там же он начал скандалить и размахивать оружием. Людмила попыталась остановить супруга и отобрать "Сайгу". В ходе борьбы пьяный врач несколько раз выстрелил в стену, никто не пострадал. После потасовки Андрей убежал в кабинет, где дожидался приезда полиции. Им он сдался без сопротивления.

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

В день нападения против доктора завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Но уже тогда оставался открытым вопрос, откуда у обычного медика огнестрельное оружие. Следователи установили, что злосчастную "Сайгу" мужчина нашел в 2014 году в лесополосе у горы Куцай в Светлограде. Рядом также были 27 патронов. Подозреваемый не сообщил о находке в правоохранительные органы и оставил оружие себе. Эти обстоятельства стали поводом для предъявления следствием дополнительного обвинения в незаконном хранении и ношении оружия.

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

- Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В беседе с "КП-Ставрополь" коллеги подозреваемого отмечали, что такое поведение нехарактерно для Андрея М. Они уверяют, что мужчина никогда не появлялся в больнице нетрезвым, а в свободное время любил заниматься активным отдыхом, в том числе - рыбалкой или походами. В 2018 году мужчина даже взбирался на Эльбрус.

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