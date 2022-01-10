Суд по иску футбольного клуба "Ахмат" к Google сорвался

Слушание перенесли на январь 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS\пресс-служба ФК "Ахмат"

Арбитражный суд Москвы отложил заседание по иску футбольного клуба "Ахмат" к Google из-за того, что главный офис компании в Калифорнии не ответил на извещение. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в спортивной организации.

- Ответчиками по иску стали российский и американский офисы Google. Из Москвы пришел ответ, из Калифорнии - нет. В суде такая же ситуация: российский офис компании прислал своего представителя, американский нет. Заседание было решено перенести, потому что нет доказательств того, что ответчик из Калифорнии был должным образом уведомлен о суде, - рассказал собеседник издания.

Суд связан с блокировкой YouTube-канала "Ахмата". После того, как власти США ввели санкции против футбольного клуба, Google в соответствии с законом автоматически ограничили доступ к ресурсам коллектива. Вместе с футбольным клубом компания заблокировала канал промоушна "АСА-MMA", который организует турниры по смешанным единоборствам.

Спустя полгода "Ахмат" решил оспорить это решение в суде.

- Клуб обратился в суд с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга. [...] Впервые спортивная организация включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека. Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат целевым установкам, - прокомментировал свое решение клуб.

Через суд "Ахмат" добивается, чтобы канал восстановили, а Google выплатил компенсацию за одностороннее расторжение договора об оказании услуг. Сумму, если иск удовлетворят, определит суд. Слушание перенесли на середину января 2022 года.

Футбольный клуб ранее пытался ускорить процесс, но в ходатайстве им было отказано. В том числе - из-за того, что один из ответчиков находится за рубежом. Ускорение навредило бы рассмотрению иска, уверен судья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей

Компания отказалась локализовать базы данных российских пользователей [подробности]

«Судья продажная» и «Ахмат — вперёд»: грозненцев снова оштрафовали за непозволительные высказывания диктора

Клуб выплатит 60 тысяч рублей за нарушение регламента РПЛ [подробности]