В Дагестане ФСБ раскрыла группу фальшивомонетчиков

Дагестанских фальшивомонетчиков поместили под арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане сотрудниками ФСБ России раскрыта подпольная типография, где фальшивомонетчики печатали поддельные пятитысячные купюры. Примечательно, что участники бандгруппы изготавливали и сбывали купюры, которые на 90-95% дублируют оригинальные банкноты.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, изъяты 12 млн фальшивых рублей, задержаны пять человек.

- Купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации, - сообщает пресс-служба ведомства.

В домах предполагаемых участников бандгруппы проводятся обыски. Сотрудники правопорядка проводят оперативные мероприятия в Махачкале, в селах Куппа и Хаджалмахи Левашинского района, а также селе Акуша Акушинского района Дагестана. Во время обысков был обнаружен пресс-станок, четыре клише, цветные картриджи к принтеру и 12 млн свежеотпечатанных фальшивых банкнот.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Пятеро задержанных помещены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранительные органы выявляют причастных к преступной деятельности бандгруппы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что полицейские на окраине села Ботлих в Дагестане обнаружили майнинг-ферму.

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