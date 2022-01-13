Рекордный штраф бывшего главы Ставрополя, осужденного за взятки, сократили

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

Бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужий, задержанный в Минске за поддельный загранпаспорт, после освобождения продолжил оспаривать приговор по своему первому уголовному делу. Срок мужчина отбыл в феврале 2021 года, остался только рекордный штраф в полмиллиарда рублей. Информированные источники "КП-Ставрополь" рассказали, что происходит с взысканием суммы.

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ЗА ЧТО СУДИЛИ

Бестужего судили за два эпизода получения взятки. За "откаты" градоначальник отдавал городскую землю в аренду по низкой плате. По второму эпизоду экс-мэр запросил слишком большую сумму - 50 млн рублей. Взяткодатель обратился в правоохранительные органы и действовал в рамках оперативной операции. Во время передачи первой части суммы - 12 млн рублей - силовики задержали посредника, помощника Бестужего Леонида Козлова. Затем они наведались к главе Ставрополя.

В 2014 году Октябрьский районный суд Ставрополя назначил градоначальнику девять лет строгого режима (из которых остались семь из-за пребывания осужденного в СИЗО на время разбирательств - Прим.) и рекордный штраф, а также лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Кроме того, было решено взыскать с осужденного 1,8 млн рублей, полученных незаконно по первому эпизоду получения взятки.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

ДАЛИ МАКСИМУМ

Штраф в 500 млн рублей, согласно Уголовному кодексу, максимальное денежное взыскание, которое может назначить суд. Источник "КП-Ставрополь" в суде рассказал, что во многом сумму штрафа определил второй эпизод. Судья по 46 статье УК РФ может назначить штраф, превышающий сумму взятки в сто раз. Иными словами, чтобы получить максимум, достаточно взятки в 5 млн рублей. А Бестужему дали 50 млн!

За семь лет тюрьмы экс-мэр проработал библиотекарем, уборщиком и подсобным рабочим. Половину зарплаты отдавал на погашения долгов. Но оказалось, что Бестужий отдал больше, чем мог заработать в колонии. По информации источника "КП-Ставрополь" в судебных приставах, он отдал почти 19,9 млн рублей.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

После освобождения, летом 2021 года, Бестужий оспорил в суде сумму штрафа. В жалобе адвокат бывшего мэра заявил, что его доверитель не сможет выплатить назначенную сумму и что из недвижимости у него осталось только одно жилье. Суд уменьшил рекордную сумму на 50 млн рублей.

Сможет ли экс-мэр отдать такую сумму? Источник издания в структуре тюремного надзора рассказал, что во время рассмотрения заявления об УДО одна компания поручилась, что возьмет осужденного на должность исполнительного директора после освобождения. Но случилось ли назначение взаправду - никто из собеседников не знает.

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