Из сити-менеджера в трактористы: бывший глава Ставрополя получил в колонии третье образование

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП" Фото: Архив "КП"

Почти год пробыл на свободе бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужий. 10 января 2022 года мужчину задержали в аэропорту Минска, куда он приехал, чтобы улететь в Стамбул. Белорусские пограничники нашли в документах бывшего сити-менеджера признаки частичной подделки, что стало поводом для возбуждения второго в жизни россиянина уголовного дела.

ПЕРВОЕ ДЕЛО БЕСТУЖЕГО

Октябрьский районный суд Ставрополя в 2014 году признал Бестужего виновным в двух эпизодах получения взяток. В первом случае бизнесмену из Карачаево-Черкесии отдали за бесценок в аренду участок на улице Доваторцев. За это предприниматель "откатил" два миллиона рублей, десятая часть из которых достались посреднику - риэлтору Нине Крайтор. Деньги Бестужему передавали в туалете городской администрации.

Второй эпизод был крупнее. За взятку в 50 млн рублей экс-мэр согласился отдать в аренду пять гектаров муниципальной земли. Бизнесмен не захотел платить такие деньги и обратился в правоохранительные органы. Во время передачи первой части "отката" посредника - помощника мэра Леонида Козлова - задержали. Следом силовики нагрянули к Бестужему.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

Судья приговорил экс-градоначальника к девяти годам строгого режима, из которых из-за содержания в СИЗО осталось семь, и лишил права занимать должность на госслужбе в течение трех лет. Но что больше всего удивило в приговоре, так это - штраф в полмиллиарда рублей. Согласно Уголовному кодексу РФ, это максимальная сумма, которую может назначить суд. Кроме того, с Бестужего обязались взыскать 1,8 млн рублей, полученные взяткой от бизнесмена из КЧР.

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

Госпогранкомитет Белоруссии сообщает, что Бестужий не мог уезжать за границу из-за условно-досрочного освобождения. Но источник "КП-Ставрополь" рассказал, что Бестужий отбыл срок полностью.

В кочубеевской колонии строгого режима мужчина работал библиотекарем. Половину ежемесячной зарплаты - три тысячи рублей - тратил на погашение долгов перед государством. Участвовал в культурно-развлекательных мероприятиях и был в целом образцовым зэком. За что в 2018 году его перевели в колонию-поселение в Курском районе Ставрополья. Это серьезное послабление в наказании, которое позволяло экс-мэру жить вне зоны с семьей. Но только в поселке, где стоит колония.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

В конце 2019 года адвокат Бестужего подал прошение об условно-досрочном освобождении своего доверителя. В Курском районе заключенный успел действительно много чего. Работал подсобным рабочим, не гнушался бесплатным трудом. И даже занимался образованием: сити-менеджер, имеющий два высших образования - "Лечебное дело" и "Страховое дело", пошел на курсы трактористов. Источник "КП-Ставрополь" связывает такой шаг с попыткой создать положительный образ для суда. И уточняет, что пятимесячное обучение на тракториста Бестужий все-таки окончил. Работать по новой профессии вне зоны, однако, он явно не хотел - одна компания письменно поручилась, что возьмет зэка на должность исполнительного директора после освобождения. Все эти документы легли в основу прошения адвоката.

За время отбытия наказания бывший мэр получил 17 поощрений. И одно взыскание за дисциплинарное нарушение. 1 февраля 2019 года во время досмотра у Бестужего нашли сим-карту и флешку в кармане куртки.

- По сути, одна шалость, которая встречается в тюрьмах повсеместно. Вспомнить только колонию строгого режима во Владикавказе, где бунтовщики снимали свои обращения на телефон и сами выкладывали их в сеть. Но такие вот последствия, - пояснил собеседник издания.

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Из-за этого суд отклонил два прошения - об условно-досрочном освобождении и о замене лишения свободы на принудительные работы. Отбыл свой срок заключенный только в феврале 2021 года.

ЧТО ТЕПЕРЬ ГРОЗИТ БЫВШЕМУ МЭРУ

Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, за подделку документа максимальное наказание - это ограничение свободы до двух лет. Но Бестужий, если его вину докажут и признают, избежит такой санкции. Закон Белоруссии запрещает назначать ограничение свободы иностранцам.

Поэтому бывшему мэру Ставрополя грозит либо штраф, либо общественные или исправительные работы до двух лет, либо - максимум - арест.

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