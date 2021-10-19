Заключенным тюрьмы во Владикавказе, где подняли бунт, грозит еще одно уголовное дело

Фото: УФСИН по Северной Осетии

После подавления бунта заключенных в ИК-1 Владикавказа были проведены обыски камер. Сотрудники тюрьмы изъяли больше 180 телефонов, девайсы к ним, кустарные ножи и фишки для покера. Последнее может стать поводом для возбуждения еще одного уголовного дела, уверены источники "КП-Ставрополь", работающие в структуре ФСИН.

Фото: УФСИН по Северной Осетии

Редакция попросила оценить собеседников, сколько может стоить изъятое.

- В нашей обыденной жизни все изъятое можно купить задешево. А для них это серьезные покупки, как для нас - покупка машины, допустим, - говорит один из собеседников "КП-Ставрополь". - Кнопочный телефон среди заключенных стоит не более пяти тысяч, телефон с выходом в интернет - около 20 тысяч. Старые айфоны больше 50 тысяч рублей, для них это статус. Как и нож, кстати. Оплата может быть самой разной. В том числе - натуральный обмен. Один из таких - это обмен устройства на несколько черных пакетов БМВ с сигаретами. В одном пакете по десять блоков. Это как одна из валют. Если перевести его на рубли, то это - около тысячи. Причем сложность этой валюты в том, какие это сигареты. "Фертяк" (изделия плохого качества - Прим.) за 50 рублей они не берут.

Судя по фотографиям, сотрудники колонии изъяли 39 кнопочных телефонов, 71 андройдовских смартфонов и еще семь айфонов. Таким образом, ориентировочный оборот превышает 1,6 млн рублей.

- Зарядки я не стал бы оценивать, их часто находят. У заключенных есть уловка. Они берут триммеры специальные, которым нужды андройдовские зарядки. Их сдают в камеры хранения, через 2-3 дня просят устройство, чтобы побриться или подстричься. Мы выдаем их по документу, но они говорят, что теряют. И все! То же касается камер и прочих устройств, которые, по сути, не нужны. Но вот наушники - другое дело.

Фото: УФСИН по Северной Осетии

Собеседники отметили, что фишки для покера - особый предмет среди всего найденного. Поскольку они могут статья причиной для возбуждения еще одного уголовного дела.

- Дело в том, что фишки - это элемент азартной игры. В обычной жизни они в свободной продаже. А в тюрьме они строго запрещены. Азартные игры на режимном объекте (тем более, в колонии строгого режима) - повод для дела и продления срока на два года. Причем могут попасть как владельцы фишек, так и простые игроки.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

15 октября в ИК-1 Владикавказа во время планового осмотра бараков вспыхнул бунт заключенных. Недовольных подняли два зэка, которые часто нарушали распорядок и попадали за это в штрафной изолятор. Они стали ломать камеры и систему видеонаблюдения. Из-за погромов произошло возгорания, которые удалось оперативно потушить.

Бунт подавили ночью при помощи спецназа. Днем 16 октября СКР возбудил уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Подозреваемыми могут стать не менее 200 человек, следствие устанавливает роль каждого в бунте.

- Исправительная колония №1 – это колония строгого режима, где отбывают наказание осужденные, совершившие преступления более одного раза, то есть рецидивисты. Колония сложная – мы обычно говорим, что у нас отбывают сроки далеко не герои Российской Федерации. Это люди, преступившие закон и отбывающие наказание по приговору суда. Случайных людей здесь практически не бывает, - говорил начальник тюрьмы Евгений Шишкин.

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