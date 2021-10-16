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Происшествия16 октября 2021 14:12

Участником бунта заключенных во Владикавказе стал чемпион мира по армреслингу, проломивший голову жене

Спартаку Золоеву и еще 200 человек могут продлить срок за массовые волнения
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Свидетелем пыток стала их совместная 4-летняя дочка

Свидетелем пыток стала их совместная 4-летняя дочка

Среди тех, кто участвовал в бунте заключенных во Владикавказе, оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, который отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене. Информация появилась в соцсетях, источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах подтвердил ее.

Люди были в шоке, узнав, что красивая пара скрывала семейную драму

Люди были в шоке, узнав, что красивая пара скрывала семейную драму

В 2019 году Вандана Джиоева всерьез задумалась о разводе из-за систематических избиений. Супруг - 34-летний спортсмен Золоев - выволок любимую за волосы из дома во двор и ногой проломил череп, сломал ключицу и челюсть. Отмечается, что свидетелем избиения стала их четырехлетняя дочь.

Женщина неделю пробыла в коме и еще несколько месяцев приходила в норму. В суде Золоев отрицал вину и уверял, что травмы супруга получила в результате падения. Тем не менее, его приговорили к шести годам строгого режима.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ИК-1

Бунт в ИК-1 Владикавказа произошел 15 октября 2021 года. По информации УФСИН по Северной Осетии, во время планового обыска камеры два заключенных начали скандалить и поднимать других для беспорядков. В общей сложности на авантюру зэков откликнулось не менее 200 человек, они начали громить все подряд. В результате их действий загорелись несколько бараков, которые удалось вовремя потушить. Отмечается, что оба зачинщика бунта содержались в штрафном изоляторе за нарушение режима.

Заключенные устроили пожар на территории колонии

Ночью для подавления бунта приехали силовики. Им удалось усмирить толпу. Следственный комитет России по Северной Осетии возбудил по факту уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Подозреваемыми могут стать все участники беспорядков, в том числе - Золоев. Сейчас решается вопрос о переводе заключенных в другие тюрьмы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЮРЬМЕ

Колония работает уже 59 лет. Ее организовали на базе бывшего лесопильного завода, за что местные называют ИК-1 "Лесзаводом". Директор тюрьмы Евгений Шишкин так описывал особенности учреждения:

- Исправительная колония №1 – это колония строгого режима, где отбывают наказание осужденные, совершившие преступления более одного раза, то есть рецидивисты. Колония сложная – мы обычно говорим, что у нас отбывают сроки далеко не герои Российской Федерации. Это люди, преступившие закон и отбывающие наказание по приговору суда. Случайных людей здесь практически не бывает.

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