Участником бунта заключенных во Владикавказе стал чемпион мира по армреслингу, проломивший голову жене

Свидетелем пыток стала их совместная 4-летняя дочка

Среди тех, кто участвовал в бунте заключенных во Владикавказе, оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, который отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене. Информация появилась в соцсетях, источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах подтвердил ее.

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В 2019 году Вандана Джиоева всерьез задумалась о разводе из-за систематических избиений. Супруг - 34-летний спортсмен Золоев - выволок любимую за волосы из дома во двор и ногой проломил череп, сломал ключицу и челюсть. Отмечается, что свидетелем избиения стала их четырехлетняя дочь.

Женщина неделю пробыла в коме и еще несколько месяцев приходила в норму. В суде Золоев отрицал вину и уверял, что травмы супруга получила в результате падения. Тем не менее, его приговорили к шести годам строгого режима.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ИК-1

Бунт в ИК-1 Владикавказа произошел 15 октября 2021 года. По информации УФСИН по Северной Осетии, во время планового обыска камеры два заключенных начали скандалить и поднимать других для беспорядков. В общей сложности на авантюру зэков откликнулось не менее 200 человек, они начали громить все подряд. В результате их действий загорелись несколько бараков, которые удалось вовремя потушить. Отмечается, что оба зачинщика бунта содержались в штрафном изоляторе за нарушение режима.

Ночью для подавления бунта приехали силовики. Им удалось усмирить толпу. Следственный комитет России по Северной Осетии возбудил по факту уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках". Подозреваемыми могут стать все участники беспорядков, в том числе - Золоев. Сейчас решается вопрос о переводе заключенных в другие тюрьмы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЮРЬМЕ

Колония работает уже 59 лет. Ее организовали на базе бывшего лесопильного завода, за что местные называют ИК-1 "Лесзаводом". Директор тюрьмы Евгений Шишкин так описывал особенности учреждения:

- Исправительная колония №1 – это колония строгого режима, где отбывают наказание осужденные, совершившие преступления более одного раза, то есть рецидивисты. Колония сложная – мы обычно говорим, что у нас отбывают сроки далеко не герои Российской Федерации. Это люди, преступившие закон и отбывающие наказание по приговору суда. Случайных людей здесь практически не бывает.