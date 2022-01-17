«Очень милая, но хитрая лиса»: новый хит Итляшева попал в топ чарт ВК

Премьера песни состоялась 13 января 2022 года, но уже раздается почти из каждой легковушки, катающейся по городам Северного Кавказа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Очень милая, но хитрая лиса» стала героиней нового хита кавказского исполнителя Ислама Итляшева.

- Всем придется смириться с тем, что наша каждая песня это хит. Новый трек Лиса в топ чарт ВК. Удачной зимы вам, - так исполнитель подписал свой пост, где он дарит поклонникам своего творчества кусочек новой музыкальной композиции.

Премьера песни состоялась 13 января 2022 года, но уже раздается почти из каждой легковушки, катающейся по городам Северного Кавказа и не только. Хит занял 79 место в топ чарте ВК.

СЛОВА ПЕСНИ

Кто бы знал, что пропаду, встретив тебя навсегда Я видел лишь тебя одну, но любовь твоя игра Только я не обману, ты поломала все сама Я понял все, и я уйду, твоя вина! Очень милая, но хитрая лиса.

Ну зачем тебе я сердце показал Я забыл весь мир смотря в твои глаза И твой максимум игрушка пацана

Я смогу тебя забыть, снова думать головой А ты будешь всех винить, но беда в тебе одной Ты еще так молода, для тебя все так легко Не поймешь, что навсегда будешь одна! Очень милая, но хитрая лиса Ну зачем тебе я сердце показал Я забыл весь мир, смотря в твои глаза И твой максимум - игрушка пацана

Предыдущей песней Ислама Итляшева называлась «Кобра». В ней исполнитель воспевал «красивую, а внутри кобру, добрую, ласковую», чья улыбка так зацепила и загубила героя композиции. Новая «дама сердца» Итляшева – лиса.

- Интересно, а следующая какая будет? Какое название придумает? Весь зоопарк соберет, - любопытствует пользовательница сети.

Как пошутил на эту тему сам исполнитель на своей странице в Инстаграм, «следующая песня будет про медведя».

Однако не все поклонники творчества Ислама Итляшева оценили смысловую идею песни. Некоторых слушательниц смутило, где опять харизматичного и романтичного хулигана-брутала обманула девушка. По мнению жительниц Северного Кавказа, в жизни часто бывает иначе:

- А вы можете выпустить песню о парне и девушке, только не девушка предала чувства и любовь, а парень? Просто у вас песни только про предательство девушки. Они у вас все хорошие и шикарные песни, душевные. Просто хотелось бы в вашем исполнении, что-то подобное и о том, как парни не ценят девушек и разбивают их сердца, - написала в комментариях одна из слушательниц.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала любопытные факты из биографии кавказского исполнителя. Так, например, Итляшев – многодетный отец. У него трое детей: дочь Айла, сын Амиран, сын Хамид. Известно, что родители Ислама тоже занимались творчеством: мама Ислама танцевала в фольклорном ансамбле «Кабардинка», а папа - в студенческие годы был солистом популярного в городе музыкального коллектива.

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