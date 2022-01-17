Поднимала авторитет дочери: женщина, доведшая школьницу до попытки суицида травлей, отделалась условным сроком

Ларису П. задержали после попытки самоубийства потерпевшей Фото: Архив "КП"

Кисловодский городской суд окончил рассматривать уголовное дело в отношении местной жительницы Ларисы П., которая в течение двух лет травила одноклассницу дочери. Девочка не выдержала нападок и пыталась наложить на себя руки.

Источник "КП-Ставрополь" рассказывал, что девочки раньше дружили. Но после 5 класса интересы детей разошлись. Лариса не оставила без внимания, что дочь поссорилась с подругой, и начала мстить.

- Подсудимая чувствовала угрозу того, что ее ребенка затравят и затем будут бить. Потому женщина влилась в жизнь класса и возглавила родительский комитет. Общаясь со сверстниками дочки, она сама стала для них авторитетом, что позволило ее девочке якобы быть в безопасности и вырасти в их глазах, - пояснил собеседник издания.

Бывшей подруге доставалось больше всего. Женщина подтрунивала над ней и в жизни, и в сети. В Telegram слили аудиозаписи из неформального чата класса, где Лариса П. рассказывала другим ученикам, как бы, будь они ровесниками, избила свою жертву: "Я ее за косы хочу иной раз хочу схватить, я тебе говорю - в школе я бы ее точно обрезала! Или зеленку вылила бы!" Согласно официальной информации, женщина, как минимум, трижды угрожала либо высказывала что-то, что оскорбляет человеческую честь.

4 октября 2020 года девочка решила покончить с собой. Медики спасли школьницу, с тяжелыми травмами она попала в больницу. А против женщины завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В декабре 2021 года городской суд признал Ларису П. виновной и приговорил к шести годам условного срока. Кроме того, ей запрещено работать с детьми в течение четырех лет. После того, как мать отбудет свое наказание, за ней еще пять лет будет установлен контроль.

Отметим, что статьей, которую инкриминируют Ларисе П., (пункт "а" второй части 110 статьи УК РФ - Прим.) предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Реальный срок подсудимой меньше минимального. Источник "КП-Ставрополь" предположил, что приговор будет обжалован, но официального подтверждения такой информации пока нет.

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