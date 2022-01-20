Прокурор обжаловал мягкий приговор матери из Кисловодска, которая довела одноклассницу дочери до суицида

Приговор суда пока не вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гособвинитель обжаловал приговор Ларисе Попковой из Кисловодска, обвиняемой в доведении одноклассницы дочери до попытки суицида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевшая и дочь обвиняемой учились в одном классе и на этой почте долго учились. После окончания начальной школы они попали в один класс, но уже не общались - интересы разошлись. Лариса не оставила без внимания, что дочь поссорилась с подругой, и решила мстить и повышать авторитет своего ребенка.

- Подсудимая чувствовала угрозу того, что ее ребенка затравят и затем будут бить. Потому женщина влилась в жизнь класса и возглавила родительский комитет. Общаясь со сверстниками дочки, она сама стала для них авторитетом, что позволило ее девочке якобы быть в безопасности и вырасти в их глазах, - пояснял источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела.

В течение двух лет Лариса Попкова травила девочку при встречи и в сети. Например, она рассказывала одноклассникам детей, как бы она поступила с потерпевшей, учись они в одно время. Голосовые сообщения из неформального чата опубликовал ряд Telegram-каналов: "Я ее за косы хочу иной раз хочу схватить, я тебе говорю - в школе я бы ее точно обрезала! Или зеленку вылила бы!"

Согласно информации Кисловодского городского суда, женщина, как минимум, трижды высказывала угрозы в адрес ребенка. 4 октября 2020 года потерпевшая окончательно отчаялась и решила покончить с собой. Прохожие и подоспевшие на вызов медики успели спасти девочку с множественными тяжелыми травмами. Спустя месяц против Ларисы Попковой завели уголовное дело.

В декабре 2021 года суд признал 52-летнюю женщину виновной и приговорил к шести годам условного срока. Помимо прочего, ей будет запрещено работать на должностях, связанных с воспитанием детей. После освобождения за матерью еще пять лет будет установлен контроль.

Ранее источник "КП-Ставрополь" в суде предположил, что приговор будет обжалован. Дело в том, что по статье, которую вменяют Ларисе Попковой, (пункт "а" второй части 110 статьи УК РФ - Прим.) предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Срок обвиняемой меньше того, что мог дать судья. 20 января прокуратура Ставрополья сообщила об оспаривании решения.

- В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, прокурором обжалован приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд, - сказано в сообщении ведомства.