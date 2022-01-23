"Он меня убил, я умираю": зачинщику поножовщины в парке Ставрополя вынесли приговор

Фото с места происшествия

Суд в третий раз будет рассматривать уголовное дело Фуада Гульвердиева, которого обвиняют в том, что он устроил поножовщину в Парке Победы Ставрополя. Мужчине изменили статью на более мягкую - такого могло не произойти, если бы раненого не спасли курсанты и бывшая медсестра. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

Вечером 5 августа 2020 года горожане, гуляющие по самому оживленному парку Ставрополя, стали свидетелями чудовищной картины. Двое мужчин боролись и громко ругались матом. Затем у одного из них в руках оказался нож, которым он стал бить своего обидчика, когда тот был на нем. После нескольких ударов - следствие считает, что их было не менее пяти, очевидцы говорили "Комсомолке" о семи ударах - раненый попятился назад и, сев на лавочку, стал истекать кровью. Сразу к мужчине подбежали Тимур Дотдаев и Максим Фомивко - двое уроженцев Ставрополья, учащихся в Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург). Следом подоспела бывшая медсестра Мануш Акобян.

Полиция на месте драки Фото: СОЦСЕТИ

Прохожие оказали пострадавшему Руслану первую помощь и в течение 35 минут, пока не приехала "Скорая", не давали ему потерять сознание. Мужчина был в полуобморочном состоянии и все время приговаривал: "Он меня убил, я умираю". Как рассказали корреспонденту "КП-Ставрополь" спасители, разговоры о нападавшем были триггером для Руслана, который не давал ему умереть.

Человек с ножом - Фуад Гульвердиев - после ссоры с другом пострадавшего ушел. Как он сам говорил в суде, шел в полицейский участок. Но сотрудники перехватили его и доставили в отдел. Оказалось, что поножовщина началась из-за денег.

Максим и Тимур первыми пришли на помощь мужчине. С ними была еще реаниматолог - "КП - Северный Кавказ" пытается выйти с ней на связь Фото: СОЦСЕТИ

- У семьи обвиняемого была машина, он ее по уговору знакомого продал. А затем вложил в деньги в какое-то дело, которое должно было принести прибыль. По показаниям жены обвиняемого, для этого Гульвердиев уезжал с друзьями в Краснодар, но в итоге он приехал ни с чем. Да и еще с долгом потерпевшему. Сам Гульвердиев назвал дату, когда отдаст деньги - это было как раз 5 августа. Сначала он не брал трубку, и потерпевший решил дождаться его у точки с мороженым, которую содержал обвиняемый. Между мужчинами произошла ссора на почве денег, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Известно, что первым ударил потерпевший Руслан. Нож, которым орудовал Гульвердиев, по его словам, выпал из его кармана. На разговор он взял его случайно - до этого им резал овощи во время обеда.

- Поначалу обвиняемому вменяли покушение на убийство. Но суд счел, что умысла убивать потерпевшего у Гульвердиева не было, потому что о встрече он узнал случайно и какого-то плана не разрабатывал. Потому дело было переквалифицировано на нанесение тяжкого вреда здоровью.

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима и постановил выплатить иск в 500 тысяч рублей. После операции и долгого лечения у потерпевшего появились проблемы с печенью и поджелудочной.

Защита обвиняемого пыталась оспорить приговор. В жалобе адвокат писал, что действия его доверителя - это самооборона, и указал в решении на то, что не было принято во внимание "противоправное поведение потерпевшего" - ведь он начал драку. Краевой суд не нашел оснований для изменения наказания на условный срок.

Сейчас дело передано на третье заседание в кассационном суде.

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