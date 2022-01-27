В длинных юбках по сугробам: решительные дагестанки затащили на гору застрявшую в метель машину

Зимой высокогорные районы республики практически отрезаны от мира Фото: СОЦСЕТИ

Жители труднодоступного и летом, и зимой Цунтинского района в Дагестане (находится на высоте от 1500 до 2500 км над уровнем моря) с трудностями привыкли справляться только все вместе. И всякий удар стихии - будь это разрушительные ливни, камнепад или лавина, принимают стойко. Вот так 26 января 2022 года цунтинцы прошли через очередное испытание, когда сильнейший снегопад замел единственную дорогу.

По колено в снегу мужчины толкают в гору буксующие машины. На видео сняли подъем «девятки». Им помогают с тросом за спиной женщины! В юбках до земли они наравне с мужьями и братьями тянут машину вверх.

- Это цунтинцы! Они очень достойный и дружный народ. На дороге животного не оставят, - пишут дагестанцы в социальных сетях. - Наши женщины и горы способны свернуть!

Так непросто в Дагестане живут многие. Недавно «КП» писала, что жителям высокогорного села Хушет (это соседний Цумадинский район) пришлось на руках по опасной узкой горной тропе нести в больницу беременную женщину.

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