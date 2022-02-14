Собрали почти миллиард рублей: организаторы финансовой пирамиды в КБР покупали дома, машины и украшения

Задержания блогеров по делу о финансовой пирамиде продолжаются. На фото: задержанная 21-летняя Залина.

В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы «накрыли» создателей финансовой пирамиды, которую широко пиарили популярные блогеры. Блогеры в Instagram смогли заманить в пирамиду более трех тысяч человек, которые вложили в общей сложности почти миллиард рублей.

С лета 2020 года местным жителям предлагался легкий заработок на инвестициях. Людям предлагали вложить свои накопления в «инвестпроект» по закупке медицинского оборудования или косметики. Потенциальным вкладчикам обещался практически стопроцентный доход. Выплаты изначально осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, потом выплаты прекратились. На страницы блогеров в Instagram, пиаривших пирамиду, обещавшую сверхдоходы, стали поступать сотни комментариев от обманутых вкладчиков. Грозили даже расправой, если деньги не вернут «инвесторам».

Вкладчики в соцсетях требовали вернуть деньги.

Среди рекламировавших пирамиду оказалась в том числе и «Мадонна», юная жительница КБР Залина Пшихачева, хозяйка бутика парфюмерии и косметики в Нальчике. Девушка публиковала фото с веером купюр и рассказывала многотысячной аудитории о легком способе разбогатеть не выходя из дома.

В январе 2021 года были отправлены под арест четверо задержанных по делу о создании финансовой пирамиды. Все они - жительницы Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 года до 34 лет.

Среди пострадавших - инвалид, который мечтал заработать на протез.

14 февраля 2022 года правоохранительные органы сообщили о задержании 18 человек по делу. Среди задержанных – пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы. Еще двое подозреваемых числятся в федеральном розыске.

- Восемнадцати фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

В ведомстве также рассказали на что уходили деньги «инвесторов».

Так, по данным правоохранительных органов, двое из обвиняемых потратили более девяти млн рублей на покупку иностранного большегруза с прицепом. Один из фигурантов в ноябре 2020 года отмывал деньги через покупку недвижимости. За 33 млн рублей он купил земельный участок с домом в Московской области, а спустя пару месяцев продал за 38,5 млн рублей. Ему были выплачены также 7,5 млн рублей, которые он якобы потратил на реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На имущество и деньги наложен арест.

Также сотрудниками правопорядка изъяты и будут направлены на возмещение ущерба 21 млн рублей и 20 тыс долларов США, 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.

- Проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза, - отметила Ирина Волк.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о том, что вкладчики переводили не только свои сбережения, но и деньги соседей, друзей, родственников. Также среди потерпевших - жены офицеров старшего состава МВД.

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