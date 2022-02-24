Сын в интернате, мать в рабстве: после семи лет заточения в Дагестане женщина мечтает вернуть сына-инвалида

Путь в трудовое рабство начался с площади Трёх вокзалов в Москве. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уроженка Ставрополя Нарине П. более семи лет провела в рабстве в соседнем Дагестане после того, как ее сына с инвалидностью поместили в интернат.

Нарине родилась в Ставрополе, но долгие годы вместе с сыном-инвалидом жила в Донецке. В 2013 году она перебралась в Россию. Полгода она искала работу с достойной зарплатой, но безуспешно. Спасение от неудач Нарине нашла в стакане с алкоголем. В какой-то момент поняла - самой ей не справиться, нужна помощь. Женщина обратилась в реабилитационный центр, надеясь избавиться от пагубной привычки, и вернуться к нормальной жизни. Реальной помощи, по словам Нарине, она не получила, а возможности видеться с сыном - лишилась, недееспособного 17-летнего парня поместили в интернат.

Из реабилитационного центра Нарине сбежала и стала искать своего ребенка. Так она оказалась на знаменитой площади Трех вокзалов в Москве, где встретила «добрых» людей, предложивших ей еду, кров и работу в солнечном Дагестане. Уже через сутки Нарине привезли на один заводов в Каспийском районе республики, где забрали документы и обозначили фронт работ. Скудная пища и бесплатная лежанка на ночь - вот и весь заработок, которым обеспечили женщину новые работодатели. В трудовом заточении ставропольчанка провела более семи лет, прежде чем смогла собраться с силами и сбежать. Уехать без документов и денег из Дагестана она не смогла, но в этот раз удача оказалась на ее стороне.

Женщине посчастливилось встретить фермеров, которые приютили ее в своем доме, обеспечив чистой постелью и сытной едой. Три месяца назад фермеры купили ей простенький планшет.

Нарине хочет вернуться к нормальной жизни и мечтает заботиться о сыне. Фото: "Альтернатива".

В интернете Нарине помогли связаться с представителями общественного движения против рабства «Альтернатива». У 50-летней женщины, наконец, появилась цель - вернуть сына и надежда на свободную и счастливую жизнь. Выяснилось, что все это время молодой человек находился в интернате в Липецкой области.

- В интернате вошли в положение Нарине и пообещали ей всячески помочь, но для этого надо восстановить документы, - рассказал представитель «Альтернативы». - Мы же, помимо помощи с восстановлением документов, предложили ей реабилитацию, чтобы такое больше не повторилось.

Нарине при поддержке волонтеров занимается восстановлением документов в Донецке. Совсем скоро она сможет приехать в Липецкую область и воссоединиться с сыном, а пока собирает посылку с вкусностями, чтобы хоть немного порадовать своего уже взрослого ребенка.

- Сейчас мать хочет послать своему ребенку посылку с продуктами, - поделился планами своей подшефной представитель общественного движения. - Бывают очень сложные случаи, все могут оступиться. Мы считаем, что в этом случае необходимо просто подставить человеку плечо и оказать помощь.

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