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Здоровье16 февраля 2022 7:42

"Дистанционка" на Ставрополье после каникул с 17 февраля: губернатор сделал заявление

После каникул с 17 февраля школьники Ставрополья вернутся на очную учебу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Каникулы заканчиваются 16 февраля, а эпидемиологическая ситуация остается не слишком благоприятной

Каникулы заканчиваются 16 февраля, а эпидемиологическая ситуация остается не слишком благоприятной

Фото: Олег ЗОЛОТО

"Дистанционка" на Ставрополье после каникул с 17 февраля - губернатор региона Владимир Владимиров ответил на главный для школьников и родителей вопрос. Февральские каникулы заканчиваются 16 февраля, заранее не было известно, в каком формате продолжится учеба. Глава края заявил, что школьники выйдут на очную учебу в свои классы.

- Заболеваемость коронавирусом среди детей значительно снизилась - это видно уже из тех данных, которыми с вами делюсь ежедневно. Муниципалитетами проведены противоковидные санитарные обработки школ. Расширены возможности нашей медицины для оказания стационарной помощи несовершеннолетним пациентам, - рассказал о причинах возвращения очного образования Владимиров.

Напомним, школьников отправили на дистанционное обучение из-за увеличения зараженных коронавирусом детей, многие из них болели штаммом "омикрон". Однако в последнее время количество инфицированных юных ставропольцев сократилось почти в два раза, а госпитализация требуется единицам.

За последние сутки в регионе заболели 256 детей, 12 из них госпитализированы в больницы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Также в Минздраве сообщили о снижении заболеваемости среди подростков. Причинами стали введение дистанционного образования и февральские каникулы, а также, конечно, работа медиков.

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