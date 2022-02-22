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Общество22 февраля 2022 8:02

На Ставрополье 22 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За минувшие сутки выздоровело 983 человека
Анфиса КИМЕНИНИКО
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Всего за время пандемии победили болезнь 152 тысячи жителей края

Всего за время пандемии победили болезнь 152 тысячи жителей края

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 1022 человек. Число зараженных в крае достигло 177445. За вчерашний день от коронавируса скончались 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом в ежедневной сводке сообщил губернатор Ставрополья на своей личной странице в Instagram.

За минувший день от коронавируса скончались 10 пациентов, у них болезнь протекала в тяжелой форме. Глава региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего с начала пандемии число умерших на Ставрополье достигло 6724.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Несмотря на то, что количество заболевших в крае снизилось, в Георгиевском округе выявили - 152 заболевших. Краевой центр занимает вторую строчку по количеству зараженных в крае. Так, за вчерашний день в Ставрополе заболели 134 человека, а общее число зараженных в городе достигло 43056.

В Апанасенковском районе - 61, в Арзгирском - 48, в Буденновском - 91, в Ипатовском городском округе - 32, в Изобильненском - 5, в Кочубеевском районе - 4, в Курском - 117, в Левокумском - 3, в Новоалександровском городском округе - 96, в Минераловодском - 38, в Предгорном районе - 12, в Советском городском округе - 43, в Степновском районе - 7, в Труновском - 70, в Шпаковском - 28.

В городе Железноводск - 4, в Пятигорске - 32, в Кисловодске - 29, в Невинномысске - 16.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Александровский, Андроповский, Благодарненский, Грачевский, Кировский, Красногвардейский, Нефтекумский, Петровский, Туркменский районы и городские округа, а также города Лермонтов и Ессентуки.

- Уменьшить риски со стороны инфекции помогает иммунизация. Оба компонента прививки получили уже 1 миллион 95 тысяч наших земляков, - напомнил жителям края Владимир Владимиров.

Уровень госпитализаций, как и рост заболевших тоже снизился. Так, к утру 22 февраля в Ставропольском крае в медицинские учреждения госпитализировали 107 человек с коронавирусом, из них 4 - дети.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Ставрополе