В скандально известном роддоме Ингушетии пострадали еще три матери и три ребенка

В перинатальном центре Ингушетии один ребенок впал в кому, другой скончался, еще одна роженица умерла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перинатальный центр в Ингушетии снова в центре громкого скандала. На этот раз следственный комитет республики возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Поводом для возбуждения дела стали три инцидента, в результате которых один ребенок впал в кому, а другой скончался. Еще одна роженица умерла.

По данным следственного комитета, в период с 23 января 2021 года по 2 февраля 2022 года в перинатальном центре города Назрань в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи по родоразрешению был причинен вред здоровью трем жительницам региона.

Одна из женщин впоследствии скончалась. При оказании несоответствующей медицинской помощи, один из трех пострадавших детей впал в кому, а третий - умер.

- Данное уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по аналогичным признакам, - сказано в пресс-релизе следственного комитета Ингушетии.

Предыдущее уголовное дело касается трагической истории Мадины Аушаевой. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о пациентке перинатального центра, которая впала в кому после операции по удалению матки.

Мадина Аушева поступила в Республиканский клинический перинатальный центр в Назрани 29 ноября 2021 г. и через три часа родила здорового мальчика. На следующий день женщине стало критически плохо, она оказалась в коме, из которой не выходит уже третий месяц.

Родственники роженицы были шокированы происходящим и записали видеообращение в прокуратуру. По словам близких, врачи сначала долго не могли остановить кровотечение у женщины. За все время операции у Мадины неоднократно останавливалось сердце, что привело к кислородному голоданию мозга и тяжелому удару по здоровью девушки.

После проверки Росздравнадзора были выявлены многочисленные нарушения в перинатальном центре в Ингушетии. В январе 2022 года по требованию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова главврач перинатального центра Людмила Халухаева была уволена, а в середине февраля Мадину Аушеву перевезли в Москву на лечение в федеральный центр мозга и нейротехнологий, где медики борются за жизнь молодой женщины.

"КП-Северный Кавказ" продолжает следить за развитием ситуации.

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