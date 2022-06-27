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Происшествия27 июня 2022 13:52

Зампреда правительства Ставрополья приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Промышленный суд Ставрополя закончил зачитывать решение по уголовному делу
Авторы (2):
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Евгений КВИТКО
Гособвинение требовала для Золотарева 15 лет колонии

Гособвинение требовала для Золотарева 15 лет колонии

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в 150 миллионов рублей и 6 годам запрета занимать любые должности на государственной службе. Об этом сообщает корреспондент "КП-Ставрополь" из зала суда.

При этом в пресс-службе прокуратуры Ставрополья корреспонденту "Комсомолки" сообщили, что гособвинение будет обжаловать приговор.

Золотарева обвиняли в нескольких эпизодах получения взяток и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Сумма взяток, по мнению следствия, превышает 64 млн рублей, их давали подрядчики, которые работали над медицинскими и спортивным объектами. Речь идет о Краевой детской клинической больнице, Краевом клиническом кардиологическом диспансере и Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере.

- Следователями СК России проведен большой объем работы: проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 30 миллионов рублей. Следователем была собрана достаточная доказательственная база, что в результате и легло в основу обвинения, - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

Бывший зампред правительства Ставрополья не признал вину и высказал мысль, что его оговорили свидетели. В том числе - экс-министр строительства Алексей Когарлыцкий, который после показаний в отношении него вышел из СИЗО. Суд приговорил последнего к трем годам лишения свободы.

А для Золотарева гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы и штраф в полмиллиарда.

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