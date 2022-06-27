Зампреда правительства Ставрополья приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Гособвинение требовала для Золотарева 15 лет колонии

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в 150 миллионов рублей и 6 годам запрета занимать любые должности на государственной службе. Об этом сообщает корреспондент "КП-Ставрополь" из зала суда.

При этом в пресс-службе прокуратуры Ставрополья корреспонденту "Комсомолки" сообщили, что гособвинение будет обжаловать приговор.

Золотарева обвиняли в нескольких эпизодах получения взяток и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Сумма взяток, по мнению следствия, превышает 64 млн рублей, их давали подрядчики, которые работали над медицинскими и спортивным объектами. Речь идет о Краевой детской клинической больнице, Краевом клиническом кардиологическом диспансере и Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере.

- Следователями СК России проведен большой объем работы: проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 30 миллионов рублей. Следователем была собрана достаточная доказательственная база, что в результате и легло в основу обвинения, - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

Бывший зампред правительства Ставрополья не признал вину и высказал мысль, что его оговорили свидетели. В том числе - экс-министр строительства Алексей Когарлыцкий, который после показаний в отношении него вышел из СИЗО. Суд приговорил последнего к трем годам лишения свободы.

А для Золотарева гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы и штраф в полмиллиарда.

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