Мэрия Ставрополя во второй раз отказалась от рекордно дорогой елки на Новый год

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя отменил тендер на закупку новогодней елки за 46,8 млн рублей. Подрядчика искали с декабря 2021 года, желая не допустить, чтобы не повторилась прошлогодняя история.

Правда, у сделки появились проблемы еще в марте 2022 года. Власти полагали, что если увеличить документацию по заказу в четыре раза, то все пойдет как по маслу. Но после отклонения первых заявок на мэрию стали поступать жалобы в ФАС.

Четыре претендента пожаловались на условия, прописанные в контракте. В одних претензиях сказано, что техзадание слишком дотошное. К примеру, администрация диктовала подрядчику химический состав, способ изготовления изделий и выделяла "показатель текучести расплава" материала. В других жалобах указывают на то, что мэрия допускает ошибки: некоторые указанные ГОСТы недействительны. По описанию также непонятно, возможно ли применять крайние показатели размера и веса изделий.

Главная проблема всего контракта - инструкция к заполнению заявки. Претенденты толковали противоречивые формулировки по-своему, а затем за вольную интерпретацию заявки отклоняли. Отсеивали в том числе предложения, которые ФАС нашла полностью удовлетворяющими требованиям комитета городского хозяйства.

ФАС дважды блокировала определение поставщика. В ходе внеплановых проверок специалисты обнаруживали нарушения. И в итоге комитет отказался от тендера. Альтернативных на сайте госзакупок нет.

КАК ХОТЕЛИ УКРАСИТЬ ЦЕНТР СТАВРОПОЛЯ

В центре должна появиться 35-метровая искусственная елка, вокруг нее — небольшой лесок из ненастоящих елей. Конструкцию обтянут шатром из 470 гирлянд, состоящих в совокупности из 56 тысяч светодиодов. А елки обещают обвесить 1,7 тысячами игрушек.

Эскизы в техническом задании тендера. Фото: zakupki.gov.ru

План, как должна выглядеть площадь Ленина в Ставрополе к Новому году. Фото: zakupki.gov.ru

Прошлогоднее предложение мало чем отличается, но стоило дороже - более 49,5 млн рублей. УФАС находил нарушения в документации (только один жалобщик указал их 53 - Пр.) и приостанавливал закупку. После первого же предписания мэрия решила отменить тендер и поставить старые елки.