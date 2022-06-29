Мужчину искали 40 сотрудников МЧС и добровольцы. Фото: ГУ МЧС России по РСО-Алания

Завершены поиски туриста, упавшего в реку Фиагдон в Северной Осетии 27 июня 2022 года. Об этом сообщили сотрудники спасательных служб республики. Мужчина был найден на дальнем берегу реки Фиагдон.

Напомним, в понедельник, 27 июня 2022 года, в социальных сетях появилась информация о поиске 27-летнего мужчины, который сорвался в бурлящую горную реку. По предварительным данным, молодой человек забрался на скалистую местность, но оступился и упал.

На место происшествия незамедлительного выехала группа спасателей. Позже, сотрудники МЧС запросили у местных жителей помощи. К поискам молодого человека привлекли добровольцев.

Поиск вели по нескольким направлениям, пешими группами вниз от места происшествия по течению рек Фиагдон и Ардон до слияния их с Тереком. Мужчину искали 40 сотрудников МЧС России и примкнувшие к ним местные жители.

- К работам привлечены огнеборцы фиаглонской, алагирской и ардонской пожарно-спасательных частей, а также спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России и Республиканской поисково-спасательной службы, инспектора отдела по обеспечению безопасности на водных объектах, - сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Поиски мужчины не прекращались двое суток, но днем, 29 июня 2022 года, спасатели обнаружили тело мужчины на дальнем берегу реки Фиагдон в районе отеля «Форест».

Тело мужчины было извлечено из реки, была произведена процедура опознания. Специалисты установили, что обнаруженный мужчина - 27-летний житель Моздокского района, именно его поиски велись практически три дня.

Как стало известно позже, 27-летний парень решил сфотографироваться у арт-объекта «Зеркальный барс», но пока делал селфи оступился и упал в стремительную горную реку. Бурным течением его унесло и мужчина погиб.

Арт-объект Зеркальный барс, на фоне которого собирался сделать селфи погибший мужчина. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания

- Будьте осторожны, находясь вблизи горных рек. Берегите себя, - обратились к гостям и жителям республики сотрудники МЧС.

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