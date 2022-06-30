"Пусть будут где-то в подвалах": на Кавказе выступили против первого в России гея-депутата

Ранее общественники добились отмены концертов Филиппа Киркорова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кавказе возмутил образ петербургского муниципального депутата Сергея Трошина, который объявил о своей гомосексуальной ориентации и выступающий за защиту ЛГБТ-сообщества от дискриминации. Глава общественной организации "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов уверен, что активная деятельность чиновника в таком направлении нарушает действующее законодательство России.

- Этот человек нарушает закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества, и его действия попадают под статью. Я удивлюсь, если не попадет. Это будет значить, что мы делаем что-то не так, - заявил Гучигов в беседе с "КП-Ставрополь".

Мужчина также заявил, что пропаганда нетрадиционных отношений оскорбляет чувства верующих: и мусульман, и православных. Кроме того, общественник уверен, что после принятия инициатив Трошина в Россию придут "другие извращения".

- Следом пойдет череда извращенных сообществ, которые лезут из Европы. Мы требуем проверить такие выпады отдельных людей, подобных людей надо убирать из политики. Проверить деятельность Сергея Трошина. [...] Те, кто поддерживает подобных депутатов, заинтересованы в развале страны. Вот, пожалуйста, пусть будут где-то в подвалах у себя, но не с нами. Мы будем реагировать. Я думаю, мы найдем единомышленников в Петербурге.

Сергей Трошин стал депутатом муниципального образования "Литейный округ" в 2019 году. Поводом для негативной реакции стало интервью мужчины, в котором он рассказал, почему сделал каминг-аут. По его словам, отрицание противоречит природе человека, потому сковывает его.

Ранее организация "Наш дом - город Грозный" добилась отмены концертов Филиппа Киркорова в городах СКФО. Членов сообщества возмутил номер певца, в котором он взбирается на крест и поет оттуда.

Позднее Гучигов выступил с инициативой создать "комитет против похабщины", который бы смог определить, достоин ли артист давать концерт на Кавказе. Предполагалось, что участники вели бы список нежелательных звезд, творчество которых не соответствует нормам морали. Среди таких - Morgenshtern (признан иностранным агентом), Ольга Бузова, Борис Моисеев, Шура, Сергей Шнуров, Сергей Зверев, Джигурда, Гоген Солнцев и другие, отмечал Гучигов.

После публикации в "КП" команда IT-специалистов поддержала идею и предложила два способа ее реализации.