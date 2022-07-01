План на 600 рублей: житель Ставрополья сел за двойное убийство в новой семье сестры

Разбирательства по делу шли три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае пересмотрели приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве двух человек. Суд присяжных оправдал мужчину, но гособвинение сумело доказать его вину в возобновленных заседаниях. Об этом рассказывает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2019 года мужчина узнал, что его сестру вместе с ее сожителем свекровь выселяет из трехкомнатной квартиры. Парочка много пила, не могла содержать такое просторное жилье в Буденновске, потому его решили продать, а молодым подарить комнату в общежитии. Тогда у злоумышленника появился преступный план, как заполучить деньги с продажи недвижимости.

В день, когда к паре должна была приехать мать, брат внезапно решил наведаться к сестре. По информации "КП-Ставрополь", вечером молодые поругались, мужчина ударил избранницу, а ее брат не стал терпеть такое и пять раз ударил обидчика ножом. Отчего тот скончался на месте. План был на грани.

Через час пришла мать погибшего, и мужчина не думая накинулся на нее. Женщина, как и ее сын, умерла на месте. Ее убийца долго рылся в сумке, но денег за квартиру не было - только мобильный, ювелирные украшения и 600 рублей. Украденных средств, к слову, хватило только на дорогу домой.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Первый суд признал мужчину виновным. Но защита настаивала на непричастности подсудимого к двойному убийству, указывала на то, что преступление совершил какой-то другой человек. И присяжные в Краевом суде поверили в версию обвиняемого и оправдали его. А с таким решением уже не согласился гособвинитель.

- Судом апелляционной инстанции уголовное дело было возвращено для повторного рассмотрения по существу. Прокурором были представлены новые доказательства виновности подсудимого, опровергнувшие версию стороны защиты о совершении двойного убийства другим лицом, - сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы, пять из которых он должен будет провести в тюрьме, остальные - в колонии особого режима. Решение пересмотрели еще два вышестоящих суда, но оставили его без изменений. Приговор вступил в силу.

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