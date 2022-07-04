«Ждите еще год»: из-за ошибки в системе школьники из Ингушетии провалили ЕГЭ

Технические неполадки в региональном центре обработки информации не позволили 13 выпускникам сдать ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тринадцати выпускников Ингушетии сдача ЕГЭ обернулась настоящей трагедией, не по своей воли, они не смогли пройти обязательное ежегодное тестирование. Из-за технических неполадок в системе, они просто не оказались в списке сдающих экзамен.

Как рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в министерстве образования республики Ингушетия, инцидент действительно произошел в одном из учебных заведений.

Выпускники по тем или иным причинам вынуждены были пересдавать ЕГЭ по таким дисциплинам как: русский язык, профильная математика, история и химия. Ребята сдавали ЕГЭ в дополнительный, резервный день. Но в тот день, когда школьники пришли на обязательное тестирование, их имена не нашли в списках.

Выяснилось, что причиной досадного недоразумения стали технические неполадки в региональном центре обработки информации. За день до сдачи экзамены списки с именами выпускников стали загружать в базу, но система не пропускала их данные и судебные решения. Организаторы пытались исправить ситуацию всеми силами, но долгожданного результата добиться не удалось. Устранить неполадки не получилось и на следующий день.

В итоге тринадцать выпускников не смогли пройти обязательное ежегодное тестирование. Сейчас работники минобра Ингушетии пытаются выяснить, как помочь горе-выпускникам. Возможно, школьникам придется выждать еще один учебный год и только тогда пересдать ЕГЭ.

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