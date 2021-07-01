Сдал, не готовясь: стобалльник со Ставрополья объяснил свой успех на ЕГЭ

Кирилл Романов

Кирилл Романов из Невинномысска шокировал своих сверстников. Ни дня не готовясь к ЕГЭ, он получил 100 баллов по химии. Сам парень ничуть не удивлен - баллов ниже 80 он и не ждал. Потому рассказывает о потрясающих результатах с спокойствием в голосе - словно ничего не произошло.

- Остальные экзамены я сдал достаточно неплохо, - рассказал Кирилл ведущей Радио "Комсомольская правда". - Профильную математику я сдал на 98 баллов. Результат по русскому языку меня порадовал, потому что у меня не гуманитарный склад ума. 88 баллов. А вот физика немного разочаровала. Набрал на балл меньше - 87! [...] Говорят, за день до экзамена лучше ничего не делать, надо отдохнуть. И это сыграло злую шутку у меня на физике. Я решил не вспоминать сложную тему в последний день, потому что она навряд ли попалась бы в варианте. Но она попалась.

Но главный итог, конечно же, 100 баллов по химии. Не столько из-за цифры, сколько из-за приоритетности предмета. Благодаря максимальному баллу Кирилл может поступить в любой химический вуз России. Хотя было бы достаточно и меньшего результата.

Кирилл Романов. Фото: администрация Невинномысска

- Я не готовился к ЕГЭ по химии. Я готовился к олимпиадам, прежде всего - к Всероссийской олимпиаде. Подготовка была тяжелой, я работал с вещами, на порядок сложнее, чем ЕГЭ. Выступление на олимпиаде, кстати, было достаточно успешным. У меня призовое место, и это позволяет поступить в вуз вне конкурса. Важно подтвердить место баллом по ЕГЭ.

Кирилл решил, что будет поступать в МГУ на химфак. И надеется, что когда-то начнет заниматься наукой на серьезном уровне.

- Экзаменов не нужно бояться. Надо стараться всегда делать лучше, чем уже есть. Интересоваться какими-то вопросами, не откладывать проработку того материала, который кажется сложным или непонятным.

А если бы жил в Дагестане

Кирилл получил бы за такие успехи 200 тысяч рублей. Половину за сто баллов по ЕГЭ, другую - за призовое место во Всероссийской олимпиаде. О решении поощрять выдающихся учеников накануне рассказал врио главы Дагестан Сергей Меликов. К концу июня 2021 года в республике более 40 стобалльников. Значит, на эти нужды затратят, как минимум, 4 млн рублей.