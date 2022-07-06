Начальству 11 полицейских из Пятигорска, задержанных за вымогательство у наркоманов, грозит увольнение

Внутренняя проверка полиции продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МВД по Ставропольскому краю первыми прокомментировало скандальное задержание 11 своих сотрудников из Пятигорска. Корреспонденту "КП-Ставрополь" в пресс-службе ведомства сообщили, что дисциплинарное наказание будет также ждать начальство пойманных полицейских, если их вина подтвердится.

Источник издания рассказывал, что полицейские действовали организованной группой. В нее входили 11 полицейских и один гражданский. Мужчины принуждали пойманных с наркотиками граждан платить вознаграждение за непривлечение Главарь - командир батальона ППС, подполковник - распределял нажитое между другими участниками, большая часть из которых - лейтенанты.

По информации полиции края, преступление выявили сотрудники УФСБ по Ставрополью и оперативники собственной безопасности МВД. Материалы легли в основу уголовного дела по статье "Получение взятки в крупном размере с вымогательством".

Полицейские продолжают работать над делом. Если вина подозреваемых подтвердится, их уволят органов внутренних дел по отрицательным основаниям. А это грозит полицейским лишения пенсии за службу.

Кроме того, угроза нависла над начальством сотрудников.

- При подтверждении вины сотрудников их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из ОВД, - рассказали "КП-Ставрополь" в ГУ МВД по Ставрополью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"По ксиве проходил в общежитие": лжегенерал ФСБ обманул мошенника со Ставрополья на 10 млн рублей

В Ставрополе вынесли приговор местным жителям, представлявшимся сотрудниками ФСБ [подробности]