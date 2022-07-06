Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 18:06

В Магасе 8-летняя девочка выпала из открытого окна на четвертом этаже

Следственный комитет Ингушетии начал проверку по факту гибели ребенка
Анфиса КИМЕНИНИКО
На место происшествия выехал прокурор города Магаса Беслан Шадиев.

На место происшествия выехал прокурор города Магаса Беслан Шадиев.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ингушетии очередная трагедия: во вторник, 5 июля 2022 года, из окна квартиры, которая расположена на четвертом этаже многоквартирного дома выпал 8-летний ребенок. Известно, что девочка была инвалидом.

Инцидент произошел в 12 часов дня, 5 июля 2022 года. В экстренную службу поступил звонок о том, что из квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Б. Гагиева, в городе Магас, выпал ребенок. Девочка восьми лет от полученных травм скончалась на месте.

По факту случившегося следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия назначена проверка.

- Проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст.144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, выяснены причины и условия, способствовавшие данному происшествию, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия для координации всех действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Магаса Беслан Шадиев. Прокурор взял дело под личный контроль.

Это уже второй известный случай выпадения детей из окна за два месяца в республике Ингушетия. Напомним, в мае 2022 года, с окна девятого этажа выпал 2-летний мальчик. Трагедия произошла в Назрани, мальчик получил многочисленные тяжелые травмы, от которых умер при госпитализации. Несколько дней назад, 5-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в городе Каспийск, в Дагестане. Сейчас врачи борются за его жизнь.

В виду участившихся случаев падений малолетних детей из окон, Следственный комитет Ингушетии обратился к местным жителям с просьбой принят все необходимые меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ингушетии при падении из окна разбился 2-летний ребенок

Мальчик сорвался из окна с 9 этажа в Назрани (подробнее)

В Дагестане врачи борются за жизнь упавшего с пятого этажа ребенка

Полиция проводит проверку после случившегося (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия: Ингушетия