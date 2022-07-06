В Магасе 8-летняя девочка выпала из открытого окна на четвертом этаже

На место происшествия выехал прокурор города Магаса Беслан Шадиев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ингушетии очередная трагедия: во вторник, 5 июля 2022 года, из окна квартиры, которая расположена на четвертом этаже многоквартирного дома выпал 8-летний ребенок. Известно, что девочка была инвалидом.

Инцидент произошел в 12 часов дня, 5 июля 2022 года. В экстренную службу поступил звонок о том, что из квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Б. Гагиева, в городе Магас, выпал ребенок. Девочка восьми лет от полученных травм скончалась на месте.

По факту случившегося следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия назначена проверка.

- Проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст.144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, выяснены причины и условия, способствовавшие данному происшествию, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия для координации всех действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Магаса Беслан Шадиев. Прокурор взял дело под личный контроль.

Это уже второй известный случай выпадения детей из окна за два месяца в республике Ингушетия. Напомним, в мае 2022 года, с окна девятого этажа выпал 2-летний мальчик. Трагедия произошла в Назрани, мальчик получил многочисленные тяжелые травмы, от которых умер при госпитализации. Несколько дней назад, 5-летний мальчик выпал из окна пятого этажа в городе Каспийск, в Дагестане. Сейчас врачи борются за его жизнь.

В виду участившихся случаев падений малолетних детей из окон, Следственный комитет Ингушетии обратился к местным жителям с просьбой принят все необходимые меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних.

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