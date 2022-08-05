Уровень заболеваемости Covid-19 растет на Ставрополье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор обнародовал оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на 5 августа 2022 года такие.

За сутки в Ставропольском крае резко выросло число заразившихся коронавирусом. Диагноз Covid-19 подтвердился у 219 человек. Среди заболевших - 14 детей разного возраста. Госпитализация потребовалась 24 взрослым и 11 несовершеннолетним. Общее число зараженных с начала пандемии составило 202 тысячи 035 человек. Об этом сообщил глава Ставрополья на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Напомним, днем ранее, 4 августа 2022 года, сообщалось о 158 случаях инфицирования.

В крае по-прежнему фиксируется нулевая летальность.

- Новых летальных исходов, связанных с коронавирусом не зафиксировано.

Но меры эпидпрофилактики, выполнять по-прежнему важно, - рассказал губернатор.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. За сутки первый компонент получили 2158 человек, общее число вакцинированных первым компонентом составило 1 миллион 529 тысяч 994 человека. Вторым компонентом привились еще 824 жителя региона, общее число, завершивших курс вакцинации составило 1 миллион 193 тысячи 402 человека.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 5 августа 2022: города и районы

Так, самый высокий уровень заболеваемости отмечен в Ставрополе, где за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 85 горожан. На втором месте - Георгиевский округ, здесь выявлено 25 заболевших. Еще 24 человека заразились коронавирусом в Ессентуках, 19 в Пятигорске, 11 в Железноводске и 8 в Кисловодске.

Тем временем в Курском районе выявлено 6 инфицированных, по 5 случаев заболевания зафиксировано в Минераловодском округе и Невинномысске. В Андроповском районе за сутки диагноз подтвердился у 4 человек. ПО 3 заболевших установили в Ипатовском и Кировском округах, а также в Степновском и Шпаковском районах. По 2 человека заразились в Александровском, Благодарненском, Буденновском и Предгорном районах. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Апанасенковском и Грачевском, Кочубеевском, Петровском и Туркменском районах, а также в Новоалександровском и Нефтекумском городских округах.

Не выявлено заболевших коронавирусом в Арзгирском, Красногвардейском, Левокумском, Новоселицком и Труновском районах, Изобильненском и Советском округах, а также в городе Лермонтов.

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