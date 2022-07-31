Перевозчика микроавтобуса, который вез пассажиров под Светлоградом, проверят на соответствие всем мерам безопасности

В Петровском округе следователи СКР начали проверку по факту ДТП с участием пассажирской газели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СУ СКР по Ставропольскому краю сообщили, что следователи Петровского городского округа начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Водителя маршрутного такси проверят на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, в Ставропольском крае под Светлоградом произошло крупное ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Иномарка Шевроле Круз совершала обгон на том месте автотрассы, где это разрешено. Водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. При столкновении лоб в лоб, оба автомобиля молниеносно загорелись.

По официальным данным ведомства, в результате автоаварии пострадали десять человек: из них шесть человек погибло, в том числе один ребенок. В больнице в данный момент находятся четверо пострадавших, многие из которых в крайне тяжелом состоянии.

- По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Игоря Иванова в Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

В страшной аварии на месте сразу же погибли 5 человек. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья

После проведенной проверки в СКР будет примут соответствующее процессуальное решение.

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