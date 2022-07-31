«Спереди сидела женщина»: уцелевший в страшной аварии на Ставрополье пассажир маршрутки дал интервью в больнице

В больницу были госпитализированы 6 человек, один из пострадавших скончался. Фото: МЧС по Ставропольскому краю.

На Ставрополье в воскресенье, 31 июля 2022 года, произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек. Среди погибших - 1 ребенок, также среди пострадавших - 14-летний подросток. Всего в страшной аварии пострадали 5 человек, которые сейчас находятся в больнице города Светлограда. К ним направлены сотрудники МЧС.

Подробностями жуткого столкновения поделился один из выживших. Он рассказал сотрудникам МЧС, что в момент аварии находился в наушниках.

- Там сидела женщина, маленького ребенка я не видел, я сидел в наушниках, - поделился воспоминаниями об аварии участник смертельного ДТП.

Мужчина рассказал о том, что помнит в момент аварии сотрудникам спасательных служб. Фото: МЧС по Ставропольскому краю

Глава края также поделился обновленной информацией о пострадавших в ДТП, которых госпитализировали в Петровскую ЦРБ, в данный момент им оказывают всю необходимую помощь.

По информации Владимира Владимирова, 18-летняя девушка получила небольшие повреждения, 29-летний и 21-летние молодые юноши сейчас в состоянии средней степени тяжести. Угроз для их жизни нет. В тяжелом состоянии находятся 14-летний мальчик и 49-летняя женщина. Они получили ожоги и переломы, но находятся в сознании. Им провели хирургические операции.

Напомним, автоавария произошла ставропольской трассе, на 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» возле города Светлограда. Водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской Газелью. В результате столкновения оба транспортных средства мгновенно загорелись, начался сильный пожар. В течение 10 минут пожар был потушен, он распространился на стернь, огонь охватил более 10 гектар. К сожалению, на месте погибли пять человек, еще один пострадавший скончался в больнице.

Две машины сгорели дотла за считанные минуты. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

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