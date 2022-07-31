В Минздраве Ставропольского края рассказали о 6 погибших в страшном ДТП

Двух пострадавшим в аварии была проведена операция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницу города Светлограда, после страшной автоаварии, прибыл министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. Он лично посетил пострадавших в ДТП в Петровском округе и оценил их состояние.

- Девушка 18 лет находится в легкой степени тяжести, двое молодых людей 21 и 29 лет находятся в средней степени тяжести и двое — женщина 49 лет и мальчик 14 лет — в тяжелом состоянии, - рассказал Владимир Колесников.

Министр здравоохранения также уточнил, что были прооперированы 2 пациента. При стабилизации их состояния рассматривается вариант транспортировки этих пострадавших в травмоцентр.

Ранее поступала информация о 8 погибших при столкновении двух транспортных средств. Позже эта информация была уточнена. По утвержденным данным в ДТП на Ставрополье погибли пять человек. Еще один пострадавший скончался в Петровской больнице. Личности погибших сейчас устанавливают. Из-за неукротимого пламени машины с людьми сгорели почти дотла.

Микроавтобус сгорел почти дотла. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья.

По факту ДТП в СУ СКР по Ставропольскому краю были заведены два уголовных дела. Дела возбудили по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц

Напомним, смертельная автоавария произошла в воскресенье, 31 июля 2022 года. Примерно в 12:30 на 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» возле города Светлограда столкнулись иномарка и микроавтобус. Водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон на том месте автотрассы, где это разрешено. Мужчина не убедился в безопасности совершаемого им маневра и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с газелью. Две машины мгновенно вспыхнули, на месте погибли 2 водителя и 3 пассажира.

Он также рассказал, что прооперированы 2 пациента. При стабилизации состояния рассматривается вариант их транспортировки в травмоцентр.

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