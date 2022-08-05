Bentley ставропольского олигарха, проданный по цене битой Приоры, не отдадут вдове Кобзона за долги. Машина пропала

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

В Ставропольском крае продолжается суд по банкротству местного олигарха Вагифа Пейсахова, задолжавшего семье Кобзона 25 млн долларов. Управляющий имуществом бизнесмена пытается вернуть в конкурсную массу элитный автопарк мужчины, проданный по цене битой Приоры. Две попытки аннулировать сделки по Bentley и Rolls-Royce провалились, из-за чего вопрос перешел в вышестоящий суд.

ЗА ЧТО ОЛИГАРХ ЗАДОЛЖАЛ СЕМЬЕ КОБЗОНА

Пейсахов разбогател в нулевых на продаже брендовых вещей. У "шубного короля" закупались московский бомонд и богатеи с регионов. Предприниматель захотел расширить бизнес и попросил в долг у Иосифа Кобзона, с которым был знаком еще с девяностых, когда организовывал тому концерт в Ставрополе.

Певец дал приятелю деньги под честное слово. Но когда тот перестал платить - вызвал к себе и заставил написать расписку. В следующий раз, когда Пейсахов не перевел деньги, Кобзон пригласил на встречу с ним полицейских. В сентябре 2016 года олигарха приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. В суде он признался, что проиграл деньги в покер.

ИНОМАРКИ ЗА БЕСЦЕНОК

Из документов, оказавшихся в распоряжении "КП-Ставрополь", следует, что за четыре месяца до приговора Пейсахов продал сразу две элитные иномарки. И выручил с этого всего лишь 200 тысяч рублей. А через полгода обе машины ушли по рыночной цене. Корреспондент "Комсомолки", например, нашел объявление о продаже Rolls-Royce Пейсахова за 8 млн рублей - оно появилось уже после того, как олигарх попал в тюрьму.

Такой же Rolls-Royce есть у Аллы Пугачевой. Цена новой машины превышает 40 млн рублей. Машина Пейсахова - около 15 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Фото объявления: www.farpost.ru

А у Bentley судьба куда загадочней. Новый владелец в ноябре 2016 года снял с себя регистрацию машины. И затем автомобиль куда-то пропал. Актуальной информации о нем нет ни в одном подразделении ГИБДД.

Bently Continental стоит около 15 млн. Машина ставропольца обойдется новому покупателю примерно 5-6 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правда, поисками пока никто не занимается. Уже второй суд считает, что продажа элитной иномарки за 100 тысяч рублей нельзя считать злоупотреблением правами. Более того, сделку оформили за пределами "периода подозрительности" - за три года до процесса по банкротству, который начался в сентябре 2020 года. Потому аннулировать договор нельзя. Управляющий пытается апеллировать тем, что даже тех "оговоренных" 100 тысяч рублей Пейсахов не получал, но суд указывает, что этот вопрос не предмет спора. К такому же выводу ранее пришли по Rolls-Royce.

ЧЕМ ПОКРОЮТ ДОЛГ

Вдове Кобзона отдадут долг в 25 млн долларов патентом на лифчик

В счет многомиллионного долга, кроме автомобилей и недвижимости, могут войти патенты на 20 товарных знаков. В том числе - патент на лифчик. В 2014 году предприниматель зарегистрировал свой "оздоровительный бюстгальтер". Согласно реферату разработки, это нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей. Но обладает целебными свойствами [подробности]