Ставропольский олигарх, задолжавший семье Кобзона миллиард, продал Rolls-Royce по цене битой Приоры

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

В Ставропольском крае продолжается скандальный суд по банкротству местного олигарха Вагифа Пейсахова. Управляющий ищет возможные средства, чтобы уменьшить миллиардный долг бизнесмена семье Иосифа Кобзона. На этот раз рассматривали сомнительную сделку предпринимателя по продаже Rolls-Royce Phantom.

Из документов, оказавшихся в распоряжении "КП-Ставрополь", следует, что в мае 2016 года Пейсахов продал элитную иномарку с тремя девятками на номере. Машина, оцененная управляющим в 8,7 млн рублей, досталась некому московскому бизнесмену за смешные 100 тысяч рублей. За такие деньги можно было бы купить разве что битую Приору либо сами номера - но не элитную иномарку.

Такой же Rolls-Royce есть у Аллы Пугачевой. Цена новой машины превышает 40 млн рублей. Машина Пейсахова - около 15 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Через полгода, согласно документами, Rolls-Royce Phantom зарегистрировали уже на другого человека. Корреспондент "КП-Ставрополь" нашел архивное объявление по перепродаже машины - оно было размещено через месяц после сделки с Пейсаховым. Удачливый бизнесмен из Москвы запрашивал за нее 8 млн рублей. И есть за что! 460 лошадиных сил, чудесный салон, сочетающий белые кожаные сидения и деревянные панели, и черный канонический цвет - все так, как мы привыкли видеть в Rolls-Royce из фильмов. Несмотря на то, что машине тогда было 9 лет, проехала она только 30 тысяч километров и не требовала ремонта.

Фото объявления: www.farpost.ru

Суд не аннулировал первую сделку с Пейсаховым. Она не попадает под трехлетний "период подозрительности": производство по делу о банкротстве началось только в ноябре 2019 года. Кроме того, управляющий не указал каких-либо других оснований, чтобы признать сделку несостоятельной.

Такая же ситуация обстоит с другой продажей Пейсаховым. В мае 2016 года - тогда, когда и Rolls-Royce, - у олигарха за 100 тысяч рублей купили Bentley 4 Continental. Суд считает, что, уменьшив стоимость Bentley, продавец не злоупотребил своими правами, поскольку сделка была возмездной. Подтверждений других нарушений нет.

Bently Continental стоит около 15 млн. Машина ставропольца обойдется новому покупателю примерно 5-6 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За что задолжал олигарх семье Кобзона

Вагиф Пейсахов - знаковая фигура в ставропольском бизнесе. "Шубный король" одевал столичный бомонд и знати из регионов. На брендовых вещах предприниматель сколотил огромное состояние, благодаря чему он купил первые в крае Rolls-Royce и "Майбах".

В 2013 году предприниматель расширял бизнес, что требовало больших денег. 25 млн долларов занял старый приятель, певец Иосиф Кобзон, с которым он познакомился еще в девяностые при организации концерта в Ставрополе. Изначально сделку не оформляли на бумаге, но потом, когда Пейсахов задержал несколько выплат, Кобзон потребовал расписку. После следующих трудностей певец пригласил на встречу с олигархом полицейских.

За мошенничество Пейсахова приговорили к шести годам лишения свободы. В суде он признался, что проиграл все деньги в покер. Согласно документам, общая сумма ущерба превышает 1,5 млрд рублей.

ЧЕМ ПОКРОЮТ ДОЛГ

Вдове Кобзона отдадут долг в 25 млн долларов патентом на лифчик

В счет многомиллионного долга, кроме автомобилей и недвижимости, могут войти патенты на 20 товарных знаков. В том числе - патент на лифчик. В 2014 году предприниматель зарегистрировал свой "оздоровительный бюстгальтер". Согласно реферату разработки, это нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей. Но обладает целебными свойствами [подробности]