Прокурор: семья начальника ГИБДД Ставрополья тратила на летний отпуск больше миллиона рублей

Алексей Сафонов

Промышленный районный суд Ставрополя провел слушания по делу об аресте имущества семьи бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Во внимание заседающих попали подозрительная подпись в документе и ходатайство гражданской жены Алены Псел по срокам давности. А еще прокуроры рассказали, как семья Сафонова провела лето 2020 года.

Выяснилось, что глава Госавтоинспекции вместе с гражданской женой в начале августа заселился в пятизвездочный отель в Анапе. Пара выбрала двухкомнатный люксовый номер и доплатила за допуслуги, среди которых СПА-программы, массажи, фотосессии и прочие приятные удобства по типу своей аптеки, ресторана и яслей. Почти две недели в гостинице обошлись Сафонову и Псел более чем в 600 тысяч рублей.

Вид с улицы на отель в Анапе. Фото: "Яндекс"

Также представители истца запросили информацию у севастопольского туристического агентства, услугами которого, по словам прокурора, пользовалась семья Сафоновых. Псел забронировала дом в алуштинском поселке Семидворье, в микрорайоне "Александрийская дача". Компания из девяти взрослых и четырех детей пробыла там 20 дней и заплатила 1,1 млн рублей.

- Мы продолжаем утверждать, что ответчики, Алексей Николаевич Сафонов и члены его семьи, жили не по средствам, не на законные доходы, - заявил прокурор в суде.

Представитель Псел прокомментировал такие доводы. Он обратил внимание, что документально подтвержден только перевод предоплаты за дом под Алуштой. Передача остальных средств, а именно 990 тысяч рублей, ничем не подкреплен - только показаниями. Кроме того, у юриста вызывает сомнения, что эти данные об отдыхе говорят о незаконности доходов Сафонова и его семьи. Также прокуроры не сообщили, кто еще был в алуштинском доме и могли ли они внести свою долю в оплату аренды.

По адресу, названному прокурором, нет ни одного жилого объекта. Согласно открытой кадастровой карте, там пока что голый участок в 20 тысяч квадратных метров. Однако рядом, через дорогу, расположены две виллы с бассейнами. Сама земля огорожена высоким забором. Вероятно, об этих домах говорил прокурор - они же, кстати, представлены на сайте туроператора, ответившего на запрос. Любопытно, что примерно в те же даты, в которые отдыхал в Семидворье Алексей Сафонов с семьей - с 10 по 30 августа 2020 года -, некий пользователь под ником "Алексей" оставил хвалебный отзыв об одной из вилл. Пользователю понравился трехэтажный дом в 350 квадратных метров с гостевым домом на две спальни, бассейном в 64 квадратных метра, русской печью и отдельной зоной отдыха.

Отзывы на виллу в Крыму. Красным выделен, предположительно, отзыв Алексея Сафонова на отдых в аппартаментах

ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ САФОНОВА

Массовые задержания сотрудников Госавтоинспекции Ставрополья прошли в июле 2021 года. Одновременно силовики провели обыски по 53 адресам. Следствие считает, что сотрудники организовали транспортную мафию, взымавшую дань с большегрузов. Сафонова в ней считают главарем и подозревают в получении взятки в особо крупном размере, таким образом он заработал более 19 млн рублей.

ЧТО ХОЧЕТ АРЕСТОВАТЬ ГЕНПРОКУРАТУРА

Точный перечень спорных объектов и их общая стоимость доподлинно неизвестна. Требования иска уже несколько раз менялись: например, на последнем заседании прокуроры хотели исправить техническую ошибку, из-за чего иск может вырасти на 300 тысяч рублей. Понятно только, что у близких Сафонова хотят забрать больше 20 объектов, а их стоимость превышает 120 млн рублей.

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