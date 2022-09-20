На место ЧП сразу прибыло несколько карет скорой помощи, в том числе реанимобили Фото: Иван МАКЕЕВ

Массовое отравление угарным газом произошло в одном из кафе Дербента на улице Гагарина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МВД по Дагестану 19 сентября около 22 часов.

- На место незамедлительно прибыло несколько карет скорой помощи, в том числе и реанимобили, а также полицейские, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по РД.

Изначально сообщалось о 13 пострадавших людях в возрасте от 15 до 54 лет, из них четверо - несовершеннолетние, затем местный Следком скорректировал эти цифры - 14 и 3 соответственно. Жизни детей ничего не угрожает, а вот трое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. Вскоре медикам удалось стабилизировать всех пациентов.

В полиции Дагестана уточнили, что причиной массового отравления посетителей кафе могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи. Позже эту версию подтвердили следователи.

- Причиной утечки газа могла стать неисправность газового водонагревателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщила пресс-служба СУ СКР по РД.

К делу также подключилась Трудовая инспекция - ее специалисты выясняют, действительно ли отравившиеся несовершеннолетние работали в данном кафе.

Продолжаются допросы пострадавших и свидетелей, проводятся судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России.