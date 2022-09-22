Бизнесменов со Ставрополья, уничтоживших плодородные земли на 48 млрд рублей, после освобождения арестовали

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района. Фото: источник "КП" Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Краевой суд отменил домашний арест, назначенный бизнесменам со Ставрополья, которые причастны к уничтожению плодородной земли на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее Кочубеевский районный суд постановил, что фигурантов дела - директора фирмы и его брата - отпустят под домашний арест. По мнению судьи, следователь не доказал, что подозреваемые могут скрыться или помешать расследованию. Прокуратура оспорила решение и добилась его отмены. Два месяца мужчины проведут под стражей.

В мае 2022 года прокуратура и УФСБ по Ставропольскому краю организовали проверку и обыски в администрации Кочубеевского района. Правоохранители проверяли работу регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и местных властей и нашли нарушения.

Кадры с обыска в администрации Кочубеевского района. Фото: источник "КП" Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В 2014 году власти дали компании разрешение на геологическое изучение и добычу валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке Кочубеевского района. Эксперты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора посчитали, что коммерсанты вели работы на земле, которую должны использовать в сельском хозяйстве. По итогу плодородие почвы были уничтожена, ущерб оценили в 48 миллиардов рублей.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Подозреваемые - двое братьев: один был директором фирмы, которой дали лицензию на работы, второй - индивидуальный предприниматель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье бизнесмен нанес ущерб окружающей среде на 320 миллионов рублей

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Незаконное предпринимательство, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» [подробности]