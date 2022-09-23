Речь идет об убийствах в 2010 году одного из лидеров молодежного движения «Адэге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Фото: EPA/ТАСС

В пятницу, 23 сентября, присяжные в Москве признали бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова экс- советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» виновными в организации двух убийств. Речь идет об убийствах в 2010 году одного из лидеров молодежного движения «Адэге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

По версии СК, экс-сенатор организовал убийства по заказу своего отца, которого обвинение считает создателем организованной преступной группы.

Рауль Арашуков обвиняется в хищении природного газа на территории Ставрополья и КЧР на сумму более 30 млн рублей. Следствие полагает, что Арашуков-старший распорядился устранить Аслана Жукова и Фраля Шезбухова, а Рауф отдал приказ убить их после того, как тем стали известны подробности преступной деятельности.

Рауф и Рауль Арашуковы в суде, июль 2020 года. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Арашуковых задержали в январе 2019 года. Причем бывшего сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Во время обыска в их домах были изъяты более ста предметов роскоши на сумму более 45 млн рублей. В частности, восемь золотых слитков общей массой три килограмма, кинжал из чистого золота, усыпанный бриллиантами, 25 золотых и стальных часов и десятки ювелирных изделий. Среди них преобладали марки Cartier, Chanel, Chopard и другие. Также в списке на изъятие были указаны автомобили и недвижимость Арашуковых.

Арашуковы выбирали роскошные украшения. Фото: оперативная съемка

В общей сложности Генеральная прокуратура потребовала изъять у Арашуковых в пользу государства имущества на 1 миллиард 565 миллионов рублей. Суд изъял имущества на 1, 3 млрд рублей.

КАК ЭТО БЫЛО

Сенатор Арашуков опоздал на свой арест и попытался сбежать

В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в убийстве по меньшей мере двух человек (подробности).

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Председатель Совета Федерации заметила, что не может диктовать регионам, кого им направлять сенаторами в Совфед, но призналась, что изначально, на интуитивном уровне, не хотела видеть Арашукова в рядах сенаторов. Она напомнила, что на момент прихода Арашукова в Совфед в 2016 году у него не было судимостей, но слухи о том, что он может быть причастен к ряду преступлений, ходили (подробности).

Килограммы золота, бриллианты, сапфиры и жемчуга: что изъяли у Арашуковых

Предметы роскоши были изъяты еще в 2019 году во время обыска, проведенного в домах господ Арашуковых в Петербурге, Ессентуках, а также в гостиничном комплексе «Адиюх-Пэлас» в ауле Хабез Карачаево-Черкесии. В список, который указан в иске об изъятии, вошло более ста предметов роскоши на сумму более 54 миллионов рублей (подробности).