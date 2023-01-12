Фото: телеграм-канал SOS Ставрополь

Недалеко от станицы Новомарьевской на Ставрополье сильный ветер стал причиной, по которой самолет Ан-2 оказался перевернутым. Информацию об инциденте подтвердили в Ставропольском городском авиационном спортивном клубе.

По предварительным данным, летальное судно не подлежит восстановлению. А причиной такого недолгого полета назвали оборвавшиеся от ветра тросы, которые должны были удержать самолет и не дать случиться происшествию.

Фото: телеграм-канал SOS Ставрополь

Специалисты выясняют причины произошедшего. Почему тросы не выдержали железную птицу, только предстоит узнать. На данный момент нет информации о возможных виновниках. Тем не менее после переворота самолета, как сообщает посвященный региону телеграм-канал, никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал SOS Ставрополь

Вероятно, стихия станет виноватой в случившемся, так как на Ставрополье гулял ветер с порывами до 28 м/с, и даже сегодня, 12 января, ожидается ветер 15-20 м/с, в западной части он будет страшнее – 21-26 м/с.

Не пощадил ветер ни машины, ни самолеты. Трассы региона перекрывались из-за снега, грузовые автомобили переворачивались. А сейчас Ан-2 исполнил свой, возможно, последний трюк. Хотя, как сообщает телеграм-канал «КП-Ставрополь», погода на Ставрополье постепенно приходит в норму. Правда, еще нужно подождать выходных.