Георгий Гаглоев с тетей, которую он искал последний год. Фото: gagloevgeorgy

В поезде "Москва-Владикавказ" нашли мертвым бывшего бойца MMA Георгия Гаглоева. Его обнаружили проводники на станции в Ростове-на-Дону. Причина гибели устанавливается, сообщалось, что смерть спортсмена могла иметь насильственный характер. Позже правоохранители развеяли эти догадки: признаков насилия на теле умершего не нашли.

Георгий Гаглоев (слева). Фото: gagloevgeorgy

Гаглоев запомнился не столько спортивными достижениями. С февраля 2022 года он искал свою тетю-гадалку, загадочно исчезнувшую с водителем по дороге в Беслан из Чечни. 57-летняя Римма Гаглоева (по паспорту - Екатерина Джеиранидис), возвращаясь из ОАЭ, приземлилась в аэропорту Грозного. Домой она поехала на такси. Машину 8 февраля нашли брошенной в ингушском городе Сунжа, недалеко от карьера по добыче щебня.

На фото: Екатерина Джеиранидис

В машине остались все документы, деньги, четыре мобильника и личные вещи. Уточняется, что также не могут найти водителя Гаглоевой - 43-летнего отца пятерых детей из села Кантышево Назрановского района. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Позже Георгий Гаглоев записал обращение к главам республик, которые могли бы помочь с расследованием дела.

- Почему до сих пор не найдена моя тетя? Почему там какие-то камеры на границе выключены и диски поменяны? Это что за ответы? Это не иголка, это человек! Я не имею ни малейшего сомнения, что сегодня у нашего правительства иголка не пропадет! Каждый день, когда нет моей тети дома, это разрыв моего сердца.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Загадочная смерть в поезде: боец MMA, искавший свою тетю-гадалку на Кавказе, умер не от рук преступника

На теле Георгия Гаглоева, умершего в поезде "Москва-Владикавказ", не нашли признаков насилия [подробности]