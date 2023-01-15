Загадочная смерть в поезде: боец MMA, искавший свою тетю-гадалку на Кавказе, умер не от рук преступника

Георгий Гаглоев с тетей, которую он искал последний год. Фото: gagloevgeorgy

Появилась первая информация о причине смерти бывшего бойца MMA Георгия Гаглоева, тело которого нашли в поезде "Москва-Владикавказ", на станции в Ростове-на-Дону. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии сообщает, что на теле 25-летнего спортсмена не нашли признаков насильственной смерти. По информации "КП-Ставрополь", сейчас основной версией случившегося остается смерть от сердечного заболевания.

Георгий Гаглоев (слева). Фото: gagloevgeorgy

За год до смерти Гаглоев объявил, что занимается поисками своей тети-гадалки, загадочно пропавшей с таксистом по дороге в Беслан из Чечни. 57-летняя Римма Гаглоева (по паспорту - Екатерина Джеиранидис) вернулась в Россию из ОАЭ и приземлилась в аэропорту Грозного. На родину она поехала на такси. 8 февраля машину обнаружили в ингушском городе Сунжа, недалеко от карьера по добыче щебня. В салоне никого не было, в том числе - 43-летнего водителя.

На фото: Екатерина Джеиранидис

При этом в машине остались все ценности: документы, несколько тысяч долларов, четыре смартфона и личные вещи Гаглоевой. Отмечается также, что у водителя пятеро детей, живущих в Ингушетии. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Георгий Гаглоев в феврале 2022 года объявил, что начинает поиски своей тети, и попросил помощи у глав трех республик - Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

- Почему до сих пор не найдена моя тетя? Почему там какие-то камеры на границе выключены и диски поменяны? Это что за ответы? Это не иголка, это человек! Я не имею ни малейшего сомнения, что сегодня у нашего правительства иголка не пропадет! Каждый день, когда нет моей тети дома, это разрыв моего сердца.