«Я был единственным бунтарем»: шоумен Разин вспомнил депутатское прошлое

Андрей Разин был депутатом Думы Ставрополья. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шоумен Андрей Разин поздравил земляков-ставропольцев с праздниками и рассказал о своем депутатском прошлом.

Свою политическую карьеру продюсер «Ласкового мая» начал в декабре 1997 года, когда был избран депутатом Думы Ставропольского края второго созыва. Тогда, по его словам, он был бунтарем. В доказательство Разин опубликовал на своей странице в социальных сетях кадры архивной съемки с одного из заседаний крайдумы.

Андрей Разин и бывший глава Ставрополья Александр Черногоров. Фото: архив героя публикации.

- Я был единственным бунтарем. Это - моё выступление на одном из заседаний Государственной Думы Ставропольского края второго созыва и мне не понравилось предложение, которое внёс на рассмотрение председатель правительства по поводу пособий детям-сиротам. Посмотрите на мою реакцию, - обратился к подписчикам Разин.

На кадрах - возмущенный работой коллег Андрей Разин. Он в спешке собирает документы и покидает заседание с формулировкой: «Приду, когда вы все тут поделите».

- За мной стоят огромное количество избирателей, которые доверили мне представлять их интересы и я в таком режиме работать не собираюсь, когда идет полная договоренность и игнорирование специалистов по работе в комитетах, - негодует в кадре молодой депутат Разин. - <...> Все! До свидания! Я приду на следующее совещание.

Бывший депутат Разин отметил, что сейчас на Ставрополье не осталось таких парламентариев, каким был в прошлом он - принципиальных и отстаивающих интересы своего народа.

- Уверен, что в настоящее время нет ни одного депутата в ставропольском парламенте с такой жизненной позицией. Ещё раз хочу всех поздравить с прошедшими праздниками и пожелать моим землякам-ставропольцам, а также сочинцам, и краснодарцам здоровья, удачи в этом году. Держитесь! - подытожил шоумен.

Напомним, на Ставрополье уже много лет ведутся судебные тяжбы за права на творчество группы «Ласковый май». В ноябре 2022 года Андрей Разин потерпел очередной крах в пятигорском суде. В планах шоумена продолжить борьбу в вышестоящей инстанции.

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