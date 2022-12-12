«Деньги Юры Шатунова получит народ»: Разин сделал странное заявление

Андрей Разин готов сделать творчество Шатунова народным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продолжает шокировать подписчиков своими сообщениями. На этот раз он заявил, что готов отдать народу гонорары Шатунова, если семья покойного артиста не подпишет с ним определенного рода соглашение. С предложением заключить договор он обратился к жене солиста «Ласкового мая» Светлане Шатуновой.

- Мы с правообладателями обращаемся к Светлане Шатуновой и к ее детям.

Правообладатели готовы подписать договор, заключить с ней соглашение, согласно которому семья будет получать пожизненно деньги от творчества Юры Шатунова. Причем не только от творчества и интернета, но и от фильма «Ласковый май 2», где судьба Юры Шатунова будет показана в полном объеме, - сказал Андрей Разин.

Шоумен еще раз подчеркнул, что в случае, если супруга Юрия Шатунова не станет сотрудничать с правообладателями, то деньги уйдут народу.

- Мы сделаем все возможное, чтобы люди имели полный доступ ко всем архивам, к творчеству Юры Шатунова, Сергея Кузнецова и в целом к группе «Ласковый май». Поверьте мне, если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы «Ласковый май» и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу, - заявил продюсер.

Гонорары Шатунова обещает раздать Разин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также продюсер группы подробно рассказал о том, какие суммы были ранее выплачены самому Юрию Шатунову за права на его имя и творчество.

- В 1992 году Юра Шатунов получил 10 млн долларов. Эти деньги Юра получил и купил на них недвижимость заграницей. И этот вопрос при жизни он не оспаривал. В 2013 году для художественного фильма «Ласковый май» понадобилась передача всех его прав пожизненно и после его смерти. Он согласился. Подписал контракт и получил 305 тысяч долларов от компании, которая снимает этот художественный фильм.

Сам же Разин, по его словам, выступал своего рода гарантом соблюдения договоренностей двумя сторонами - Шатуновым и американцами. Сделка состоялась.

- Юра согласился на это. Подписал контракт и написал расписку. А я этот контракт продал американской компании, которая занимается съемками уже много лет. Все это, естественно, зарегистрировано в США и регистрация российским судом совершенна не нужна.

При этом шоумен объяснил, что ведет многолетние судебные тяжбы за права на творчество группы «Ласковый май» в России исключительно из-за своего гражданства. Идти он, кстати, намерен до конца.

- Российские суды вынесли бумагу, которая никому не нужна! Только для туалета! Я тем не менее оспариваю, потому что я гражданин России и я имею право это оспаривать и должен, как законный гражданин. Пусть Верховный суд разбирается, что там натворили ставропольские, пятигорские судьи.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о реакции Андрея Разина на объявленные Игорем Крутым концерты «Ласкового мая» в Германии.

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