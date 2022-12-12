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Звезды12 декабря 2022 12:21

«Деньги Юры Шатунова получит народ»: Разин сделал странное заявление

Продюсер Разин пообещал раздать все деньги Шатунова, если жена Юры не подпишет договор
Алина МАКСИМОВА
Андрей Разин готов сделать творчество Шатунова народным.

Андрей Разин готов сделать творчество Шатунова народным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продолжает шокировать подписчиков своими сообщениями. На этот раз он заявил, что готов отдать народу гонорары Шатунова, если семья покойного артиста не подпишет с ним определенного рода соглашение. С предложением заключить договор он обратился к жене солиста «Ласкового мая» Светлане Шатуновой.

- Мы с правообладателями обращаемся к Светлане Шатуновой и к ее детям.

Правообладатели готовы подписать договор, заключить с ней соглашение, согласно которому семья будет получать пожизненно деньги от творчества Юры Шатунова. Причем не только от творчества и интернета, но и от фильма «Ласковый май 2», где судьба Юры Шатунова будет показана в полном объеме, - сказал Андрей Разин.

Шоумен еще раз подчеркнул, что в случае, если супруга Юрия Шатунова не станет сотрудничать с правообладателями, то деньги уйдут народу.

- Мы сделаем все возможное, чтобы люди имели полный доступ ко всем архивам, к творчеству Юры Шатунова, Сергея Кузнецова и в целом к группе «Ласковый май». Поверьте мне, если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы «Ласковый май» и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу, - заявил продюсер.

Гонорары Шатунова обещает раздать Разин.

Гонорары Шатунова обещает раздать Разин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также продюсер группы подробно рассказал о том, какие суммы были ранее выплачены самому Юрию Шатунову за права на его имя и творчество.

- В 1992 году Юра Шатунов получил 10 млн долларов. Эти деньги Юра получил и купил на них недвижимость заграницей. И этот вопрос при жизни он не оспаривал. В 2013 году для художественного фильма «Ласковый май» понадобилась передача всех его прав пожизненно и после его смерти. Он согласился. Подписал контракт и получил 305 тысяч долларов от компании, которая снимает этот художественный фильм.

Сам же Разин, по его словам, выступал своего рода гарантом соблюдения договоренностей двумя сторонами - Шатуновым и американцами. Сделка состоялась.

- Юра согласился на это. Подписал контракт и написал расписку. А я этот контракт продал американской компании, которая занимается съемками уже много лет. Все это, естественно, зарегистрировано в США и регистрация российским судом совершенна не нужна.

При этом шоумен объяснил, что ведет многолетние судебные тяжбы за права на творчество группы «Ласковый май» в России исключительно из-за своего гражданства. Идти он, кстати, намерен до конца.

- Российские суды вынесли бумагу, которая никому не нужна! Только для туалета! Я тем не менее оспариваю, потому что я гражданин России и я имею право это оспаривать и должен, как законный гражданин. Пусть Верховный суд разбирается, что там натворили ставропольские, пятигорские судьи.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о реакции Андрея Разина на объявленные Игорем Крутым концерты «Ласкового мая» в Германии.

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