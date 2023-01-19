Человек-мем Мурад устроил дебош в московской гостинице. Хулигана отпустили со штрафом

Исрапил Рамазанов стал популярным благодаря мемам про него. Фото: YouTube

Блогер "Мурад", он же Исрапил Рамазанов, ставший популярным после мема про обманутого таксиста, задержан в Москве на дне рождения друга. Звезда устроил дебош в холле столичной гостиницы. Решение суда опубликовали на сайте Мосгорсуда.

Инцидент случился 16 января 2023 года, после 10 часов. Вернувшись с праздника, "Мурад" пытался заселиться в гостиницу, но там не было мест, потому блогеру отказали. Звезда была в шоке и устроила скандала: дагестанец стал громко ругаться матом, задевая персонал отеля, и рьяно размахивал руками.

На место вызвали полицию. Сотрудники вежливо попросили нарушителя пройти в машину для составления протокола, но знаменитость наотрез отказывался от такого приглашения. Из-за чего "Мурада" скрутили, сковали наручниками и доставили в дежурную часть полиции. В отношении звезды составили протокол о правонарушении.

Уже на следующее утро "Мурад" объяснял в Савеливском районном суде Москвы, что он ничего такого не делала и все, что описано в протоколе, неправда. Правда, своих доказательств не предъявил и был оштрафован на 2,5 тысяч рублей за мелкое хулиганство

Исрапил Рамазанов, он же Мурад. Фото: YouTube

Исрапил Рамазанов стал знаменитым после ролика блогера-таксиста Вадима Иванова, который решил изобличить недобросовестных клиентов. "Мурад" всю дорогу включал своеобразную музыку и устраивал шоу, выдавая перл за перлом.

- Давай в Махачкалу [поедем]? Я серьезно! Сколько до Махачкалы? - вопрошал "Мурад" под воровской мотив. А Вадим лишь нервно улыбался.

После этого клиенты, обещая перевести деньги с другого телефона, убежали. А "Мурад" становился популярным и пытался объясниться, почему все так случилось — получалось не очень убедительно. А Вадим Иванов заявил, что на нерадивом пассажире он заработал больше трех миллионов просмотров и несколько часов бесплатного пользования сервисов. Несколько раз блогер попадал в неприятные ситуации. Например, в сентябре 2021 года его вместе с некой девушкой задержали за шумное поведение.

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