«Курск, вы что, э?»: у Инстасамки отменили второй концерт в России

Инстасамка. Фото: vk.com/samkamusic

В Курске отменили концерт Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Министерство культуры области посчитало, что песни артистки идут вразрез с культурной политикой региона.

Выступление Инстасамки в Курсе была запланировано на 2 апреля 2023 года. Точных данным по количеству проданных билетов нет, но организаторы концерта хвастались: "Курск, вы что, э?! За первые два дня продано 200 билетов на концерт". В тематическую группу входило более 900 пользователей сети. Известно также, что самые дорогие проходки за столиком тоже активно распродавались.

Курс стал вторым городом, в котором был отменен концерт Инстасамки. 30 января стало известно, что певица не будет выступать в Пятигорске, о чем просил ряд неравнодушных местных жителей. Поначалу дело ограничивалось только обращением к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и полпреду президента в СКФО Юрию Чайке, о котором редакции "КП-Ставрополь" рассказывал член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов.

Дарья Зотеева, она же Инстасамка Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После Зотеева даже пошла на уступки и исключила из концертной программы песни с матом. "Берите с собой родителей", - иронизировала Инстасамка, но этого оказалось недостаточно. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов стал первым чиновником, который открыто высказал свое отношение к артистке ("считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним") и грядущему концерту.

– Провел встречу с собственником ДК "София" – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой. Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов. Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта.

Концерт отменили, когда фанаты скупили большую часть билетов. За месяц до концерта танцпол и фан-зона, билеты на которые стоили 1,7 и 2,5 тысяч рублей соответственно, были распроданы более чем наполовину. А согласно информации "Яндекса", самых дорогих проходок за столиком, которые обходились в четыре тысячи рублей за место, почти не осталось.

Проданные билеты на концерт Инстасамки в Пятигорске - фан-зона и танцпол (по состоянию на 25 января 2023 года)