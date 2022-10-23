Барецкий ввел в ступор поклонников Слепакова. Самый дорогой певец покинул Россию с долгами

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер и шоумен Стас Барецкий рассказал, что Семен Слепаков незадолго до репатриации в Израиль занял у него крупную сумму на проект. И просил еще денег, уже будучи в Тель-Авиве.

Об отъезде Слепакова из России заговорили еще в марте 2022 года, но тогда юморист саркастично отшучивался. Но в сентябре он уехал на гастроли в Израиль и на одном концерте рассказал подробности своего переезда в Тель-Авив. По его словам, он не мог попасть в консульство в Москве, но нашлись нужные контакты, которые ускорили процесс.

"Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством", - рассказал артист.

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Тель-Авив Слепаков перевез всю семью, в том числе – пожилую бабушку. А в родном Пятигорске после всех новостей сломали его именную бронзовую доску, установленную в 2020 году на аллее знаменитостей в Парке Победы. Инцидентом занимается полиция.

Фото сломанной доски: мэрия Пятигорска

Барецкий утверждает, что Слепаков занимал у него два миллиона долларов для проекта. Слова шоумена приводит "КП" со ссылкой на интервью Teleprogramma.pro.

"Он мне звонил, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил и не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль", - заявил Барецкий журналистам.

Стас Барецкий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист надеется, что Слепаков вернет долг, но если нет – готов его найти даже за рубежом. Также Барецкий предположил, что в последнее время пятигорский артист мало зарабатывал, но эти доводы опроверг концертный директор, который недавно организовывал его выступление. Клеймо "самого дорогого певца" к Слепакову приклеилось после сумасшедших гонораров за рекламу.