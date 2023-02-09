Спасенный чеченским спецназом боец ВСУ оказался героем войны в Афганистане

Военные медики творят настоящие чудеса в тяжелейших условиях Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасение военнослужащих ВСУ от верной смерти стало для наших бойцов уже делом обыденным. Как раз совсем недавно мы писали о чеченском спецназовце, вынесшем на руках из леса 42-летнего харьковчанина, которого ограбили и бросили с травмой ног свои же. К нынешней истории также причастны «ахматовцы». Они не знали, что за человек перед ними. Просто поступить по-другому для них - невозможно.

«ОН У НАС НЕ ПЕРВЫЙ»

Об обстоятельствах пленения (а по факту - вытаскивания с того света) бойца ВСУ в своем Телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

- В районе села Берестовое ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон. В ходе огневого контакта наши бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника. При оказании сопротивления был ранен военнослужащий ВСУ, которого вы видите на этом видео, - прокомментировал политик опубликованный ролик. За кадром один их врачей объясняет:

- У пациента - ранение голову. Он заинтубирован на ИВЛ, зонд, противоотечная терапия массивная идет, медикаментозная кома, то есть выполняются все мероприятия для стабилизации пациента. Кстати, у нас это не первый военнослужащий ВСУ, которого мы спасаем. Этого тоже сейчас подготовим к эвакуации для оказания специализированной нейрохирургической помощи (на момент публикации статьи мужчину уже доставили в госпиталь в Луганске - прим.)

Татуировка попавшего в плен бойца ВСУ, напоминающая о службе в Афганистане. Фото: стоп-кадр видео

Медик также уточнил, что украинский военный успел сообщить, что его зовут Николай Николаевич Рыбалка, родом он из Ивано-Франковска, а в 1986-1988 годах он принимал участие в войне в Афганистане, охранял аэродром.

НАГРАДА (НЕ) НАШЛА ГЕРОЯ

Корреспонденту «КП-Северный Кавказ» удалось выяснить, что рядовой 1968 года рождения с такими данными действительно служил в Афганистане и даже успел совершить героический поступок, за который, согласно Указу №8506 от 22 августа 1988 года, старший стрелок роты охраны 1356 отдельного батальона Рыбалка Н.Н. был удостоен Медали «За боевые заслуги». В СССР она вручалась лицам, «которые в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте».

Медаль «За боевые заслуги» была учреждена 17 октября 1938 года Фото: Иван МАРКОВ

По информации Всероссийского общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство», Николай Рыбалка оказался в числе нескольких тысяч военнослужащих, которые не получили свои ордена и медали - в 90-е годы после распада СССР перестала существовать единая система военных комиссариатов, в чьи обязанности входило вручение боевых наград. Постепенно это проблема решалась, но, по последним данным, до Николая Рыбалки очередь так и не дошла.

Как же удивительно порой складывается жизнь - получается, наши ребята спасли того, кто поднял против них оружие, хотя раньше плечом к плечу с их отцами, дядями, дедушками сражался за одну, общую Родину, частью которой тогда была его нынешняя страна..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два брата с Украины встретились в плену. Трогательные кадры показал Кадыров

- Вот такая у нас картина получается - вчера Ваня пришел, решил нормальной жизнью зажить. А потом пришел его младший брат, Максим. Старший? Ну ты даешь! - смеется командир сводного отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Сдавшиеся ребята выглядят совсем мальчишками и годятся ему в сыновья (подробности).

«Украинские женщины более жестокие и коварные»: Почему киевский режим бросает на фронт всех подряд и сколько теряет под Артемовском

На Украине не так уж много сейчас способов заработать деньги. Тяжелая экономическая ситуация заставляет женщин идти зарабатывать деньги где только возможно. Большая часть работоспособных мужчин на фронте. У многих женщин семьи, которые нужно содержать. И немало женщины, которые осознанно идут на такой шаг. Нужно серьезно относиться к данному факту (подробности).