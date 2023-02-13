Флиртовал с залом и затронул Галкина*: что произошло после концерта Лепса в Ставрополе

Григорий Лепс Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставрополе 12 февраля прошел концерт популярного певца Григория Лепса. Артист собрал почти полный зал в Дворце культуры и спорта, хотя цены "кусались". За места на ложи просили от четырех до пяти тысяч рублей. Билет в партер стоил от восьми тысяч рублей, а самые дорогие в центре партера – 12 тысяч рублей. Цены в амфитеатр колеблются от 4,5 до девяти тысяч рублей, а на балкон – в 2,5-4,5 тысяч рублей.

Билетов на концерт Лепса почти не осталось, но незадолго до начала можно было купить парочку

Что произошло после концерта Лепса в Ставрополе

Выступление Лепса в Ставрополе прошло динамично, отметили читатели "КП-Ставрополь". Первую часть концерта артист пел без остановки, но позже прерывался на небольшие паузы, в которые он заигрывал с публикой, разбрасывался платочками и шутил. Один из монологов каким-то удивительным образом затронул Максима Галкина*. Лепс задел его, иронично рассуждая о хите "Натали".

Фото с концерта

– "Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти *****.

Зрители хохотали не только с таких шуток. Однако, как они отмечают, Григорий Лепс был весьма тактичен, вел себя профессионально, прилично и скромно. Единственный, кто получил от артиста – это саксофонист, которому в инструмент запихали салфетку. "Не со зла. Шутил", – уверены поклонники.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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