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Звезды12 февраля 2023 22:25

Флиртовал с залом и затронул Галкина*: что произошло после концерта Лепса в Ставрополе

Лепс в Ставрополе собрал почти полный зал
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Григорий Лепс

Григорий Лепс

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставрополе 12 февраля прошел концерт популярного певца Григория Лепса. Артист собрал почти полный зал в Дворце культуры и спорта, хотя цены "кусались". За места на ложи просили от четырех до пяти тысяч рублей. Билет в партер стоил от восьми тысяч рублей, а самые дорогие в центре партера – 12 тысяч рублей. Цены в амфитеатр колеблются от 4,5 до девяти тысяч рублей, а на балкон – в 2,5-4,5 тысяч рублей.

Билетов на концерт Лепса почти не осталось, но незадолго до начала можно было купить парочку

Билетов на концерт Лепса почти не осталось, но незадолго до начала можно было купить парочку

Что произошло после концерта Лепса в Ставрополе

Выступление Лепса в Ставрополе прошло динамично, отметили читатели "КП-Ставрополь". Первую часть концерта артист пел без остановки, но позже прерывался на небольшие паузы, в которые он заигрывал с публикой, разбрасывался платочками и шутил. Один из монологов каким-то удивительным образом затронул Максима Галкина*. Лепс задел его, иронично рассуждая о хите "Натали".

Фото с концерта

Фото с концерта

– "Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти *****.

Зрители хохотали не только с таких шуток. Однако, как они отмечают, Григорий Лепс был весьма тактичен, вел себя профессионально, прилично и скромно. Единственный, кто получил от артиста – это саксофонист, которому в инструмент запихали салфетку. "Не со зла. Шутил", – уверены поклонники.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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Шоу-бизнесКультура: музыкаГригорий Лепс: досье KP.RU