Дагестанец в Турции накормит пловом тысячи пострадавших после землетрясения

Газимагомед Газимагомедов всегда сам готовит плов для тех, кому нужна помощь Фото: Личный архив героя публикации

Там где трудности или беда - там Газимагомед Газимагомедов. Бизнесмен из Кизляра возит гуманитарную помощь в Донбасс, разворачивает полевые кухни у военкоматов в Дагестане, чтобы бесплатно угощать мобилизованных и их близких. Когда в Сирии и Турции произошло страшное землетрясение, унесшее жизни около 40 тысяч человек, предприниматель не смог остаться в стороне.

- Газимагомед, салам [привет] передаю от тебя и твоего села Муни Ботлихского района всем сирийцам, кормим их, - сообщил депутат Кизлярского районного собрания Шамиль Джамалудинов, который сейчас находится на месте трагедии.

Сам Газимагомедов также отправится в пострадавшие страны. Поездка в Турцию запланирована на 17 февраля 2023 года, после чего он отправится в Сирию. А пока мужчина продолжает сбор необходимой помощи для людей, потерявших в результате разгула все - документы, вещи, жилье, но самое страшное - своих родных и близких.

- Вместе с родственниками, друзьями, знакомыми собираем одежду, продукты и другие необходимые товары, с которыми планируем выехать пятницу в Турцию, - сообщил благотворитель.

Также Газимагомедов рассказал, что накормит 20 тысяч человек своим фирменным пловом.

- Необходимые продукты уже подготовили. Не могу не поехать туда, где моя помощь и участие сейчас нужнее всего, - поделился предприниматель.

Напомним, произошедшее 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение магнитудой 7,7 стало самым сильным с 1939 года. По прогнозам, ущерб экономики Турции может составить около 10% ВВП ($84 млрд). В Сирии последствия стихийного бедствия ощутили на себе порядка 11 миллионов человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осетинский хирург бесплатно проводит сложные операции участникам СВО

Казбек Кудзаев говорит, что не может брать деньги с тех, кто особо нуждается в помощи (подробнее).

Дагестанский рыцарь до слез растрогал бабушку в Донецке

Боец отказался покидать зону СВО и теперь не только защищает людей, но и поднимает им настроение (подробнее).