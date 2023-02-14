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Общество14 февраля 2023 14:50

Дагестанец в Турции накормит пловом тысячи пострадавших после землетрясения

Продукты уже закуплены, осталось завершить сбор гуманитарной помощи
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Газимагомед Газимагомедов всегда сам готовит плов для тех, кому нужна помощь

Газимагомед Газимагомедов всегда сам готовит плов для тех, кому нужна помощь

Фото: Личный архив героя публикации

Там где трудности или беда - там Газимагомед Газимагомедов. Бизнесмен из Кизляра возит гуманитарную помощь в Донбасс, разворачивает полевые кухни у военкоматов в Дагестане, чтобы бесплатно угощать мобилизованных и их близких. Когда в Сирии и Турции произошло страшное землетрясение, унесшее жизни около 40 тысяч человек, предприниматель не смог остаться в стороне.

- Газимагомед, салам [привет] передаю от тебя и твоего села Муни Ботлихского района всем сирийцам, кормим их, - сообщил депутат Кизлярского районного собрания Шамиль Джамалудинов, который сейчас находится на месте трагедии.

Сам Газимагомедов также отправится в пострадавшие страны. Поездка в Турцию запланирована на 17 февраля 2023 года, после чего он отправится в Сирию. А пока мужчина продолжает сбор необходимой помощи для людей, потерявших в результате разгула все - документы, вещи, жилье, но самое страшное - своих родных и близких.

- Вместе с родственниками, друзьями, знакомыми собираем одежду, продукты и другие необходимые товары, с которыми планируем выехать пятницу в Турцию, - сообщил благотворитель.

Также Газимагомедов рассказал, что накормит 20 тысяч человек своим фирменным пловом.

- Необходимые продукты уже подготовили. Не могу не поехать туда, где моя помощь и участие сейчас нужнее всего, - поделился предприниматель.

Напомним, произошедшее 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение магнитудой 7,7 стало самым сильным с 1939 года. По прогнозам, ущерб экономики Турции может составить около 10% ВВП ($84 млрд). В Сирии последствия стихийного бедствия ощутили на себе порядка 11 миллионов человек.

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