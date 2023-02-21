Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

Вот уже несколько лет «бывшая девушка» Егора Крида, дагестанская Барби Мариан Пашаева хранит молчание. Популярная блогерша и модель продолжает активно вести соцсети и публиковать снимки, но в своих постах ничего не пишет и не реагирует на многочисленные комментарии поклонников.

Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

Девушка с яркой внешностью родилась в марте 1997 года в Махачкале, воспитывалась в строгости, но всегда приковывала к себе взгляды людей. Повзрослев, она сбежала из отчего дома в соседнюю Северную Осетию, а оттуда отправилась покорять Москву.

Мариан до и после вмешательства пластических хирургов. Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

В 2014 году красотка стала звездой соцсетей, быстро набрав солидную аудиторию, благодаря своей красоте.

Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

В 2015 году 18-летней Мариан поступило предложение от продюсеров Егора Крида. Она снялась в клипе на песню «Будильник» в роли официантки, в которую по сюжету влюбляется артист. После выхода клипа в СМИ появилась информация о романе Крида и Мариан. Девушка опровергла слухи, а спустя два года снова сыграла возлюбленную Егора в новом клипе «Не могу».

Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

Поклонников красавицы из Дагестана становилось все больше, но земляки Мариан неоднозначно восприняли ее популярность. Девушку осудили за откровенные снимки, где она «выставляла тело напоказ». На нее обрушилась волна хейта и угроз. С тех пор Мариан стала вести менее публичный образ жизни – без сплетен в СМИ и ослепительных выходов на подиум.

Фото: личная страница Мариан Пашаевой в соцсети.

Сейчас на страницу девушки с кукольной внешностью подписано более 700 тысяч человек, ее снимки собирают десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Подписчики Мариан не устают восхищаться ее красотой и сравнивают с Барби.

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