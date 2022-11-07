Яне Чуриковой исполнилось 44 года Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущей и актрисе Яне Чуриковой накануне исполнилось 44 года. Фото, которым она решила поделиться по этому поводу в соцсетях, удивило подписчиков. Они привыкли видеть подтянутую звезду в стильных образах и с эффектной прической. А на этот раз она предстала в обычном спортивном костюме, простой шапке и грубых ботинках. На снимке Яна сидит на скамейке, перед ней - бумажные стаканчики и незатейливая закуска, разложенная прямо на пакетах.

Оказалось, что телеведущая решила провести день рождения на природе. Для этого она выбрала Кисловодский национальный парк.

- Как я отметила ДР? Утром сходили на Кисловодский рынок. Теперь он мой самый любимый в мире, я не шучу! Какой там дух, это про жизнь! Слупили ароматный карачаевский хычин с сыром, только из печи. Взяли свежайшего чечила, круг копченого адыгейского в сырном ряду, и мимо изобильного мясного не прошли. Ну, и не без абхазских мандаринов и великолепной местной чурчхелы, - написала Яна.

Неизгладимое впечатление на нее произвели и местные жители.

- Познакомились с прекрасными душевными людьми - не зная тебя, уже встречают, как родного! - отметила Чурикова.

Закупившись на рынке, именинница отправилась праздновать в местный парк.

Яну Чурикову в Кисловодске покорили люди и местный рынок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сели на лавочку, культурно отдохнули, убрали за собой. Параллельно читала поздравления, отвечала, была в любви и благодарности! Спасибо всем вам, друзья, - написала Яна Чурикова на своей страничке в соцсетях.

Также телеведущая выложила короткое видео с местного рынка. Она показала аккуратные торговые ряды с идеально ровно выложенными фруктами и овощами и спросила у подписчиков: «Насколько помидорно?».

Кстати, до этого о своем отдыхе на Кавминводах рассказывала другая знаменитость - певица Наташа Королева. В Железноводске и Кисловодске она пыталась довести фигуру до идеала, но почти за 300 тысяч рублей она смогла сбросить только три килограмма.

Любил проводить время в Железноводске и актер Сергей Пускепалис. Настолько, что приобрел здесь жилье и организовал международный кинофестиваль «Герой и время», который успели провести только один раз - сначала в дело вмешалась пандемия, а затем - трагическая случайность: Сергей Пускепалис разбился в ДТП, когда вез гуманитарную помощь в Донбасс.

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